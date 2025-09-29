Reportero de Exitosa agredido por la PNP detalló lo ocurrido durante marcha de la 'Generación Z'

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El reportero de Exitosa, Lucciano Tomatis, denunció haber sido agredido por efectivos de la Policía Nacional del Perú durante la cobertura de la marcha de la 'Generación Z'. Detalló que un efectivo lo empujó a él y a otros ciudadanos entre insultos.

Excesiva fuerza policial durante contención en marchas

Los excesos de la PNP durante la contención de manifestaciones no es algo nuevo, se ha normalizado y vuelto algo común tanto contra la ciudadanía como para la prensa. Como se recuerda hace solo una semana la reportera de Exitosa, Jahaira Pacheco, junto a su camarógrafo, Percy Grados, resultaron heridos por impactos de lo que, según las autoridades, serían cartuchos de goma.

Esta vez un nuevo caso de agresión contra un colaborador de este medio se registró durante la cobertura de las movilizaciones, en Cercado de Lima, de este fin de semana.

Lucciano Tomatis se encontraba en el puente Trujillo, hasta donde la propia policía hizo retroceder a la población, luego de que un grupo de manifestantes intentara tirar a bajo las rejas que impedían el paso hacia el Congreso.

"En esta parte de la ciudad hay comerciantes, personas que están intentando tomar un micro en la vía Evitamiento y habían familias que estaban corriendo despavoridas para no verse inmersas en este tumulto de gente", detalló.

Durante la dispersión de los manifestantes por parte de la PNP Tomatis decidió refugiarse en el puente Trujillo, sin embargo, se dio con la sorpresa que su idea había sido errónea.

"Pensé, en mi inocencia, que estando en el puente peatonal iba a estar medianamente más seguro porque en esta parte de arriba no habían protestante habían brigadas de jóvenes que salen a protestar (...) cuando ellos estaban llegando a la parte final del puente, para bajar como yéndose a la avenida 9 de Octubre, es ahí donde sube un gran contingente policial", contó.

Entre empujones bajaron a los ciudadanos

Entre aquellos que estaban en el puente habían madres de familia, niños, adultos mayores, que no tenían nada que ver con la marcha, así como personal de prensa, pese a ello la PNP empujó de forma agresiva a los presentes sin importar que puedan caer por las escaleras.

"Yo me identifico y le digo al policía 'mira mi micrófono, soy prensa, soy periodista' y se lo he dicho en reiteradas ocasiones. Se lo dije en primero a uno de ellos, que me dijo avanza (...) pero luego otro, sin ningún tipo de reparos y entre muy fuertes insultos (...) prácticamente me empujó. Recibí varios golpes en la espalda, también en la pierna", manifestó.

Para Tomatis, el mensaje de la PNP es negativo, pues no tienen reparo de golpear a ciudadanos y periodistas que no estaban cometiendo ningún acto de violencia. Es en este contexto que el reportero de Exitosa, Lucciano Tomatis fue agredido por la PNP durante la marcha de la 'Generación Z'.