"Rusia no necesita una guerra con la fría y vieja Europa", asegura vicepresidente del Consejo de Seguridad

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este lunes 29 de setiembre, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, descartó que su nación tenga la intención de enfrascarse en un conflicto aún mayor, atacando a Europa. El funcionario calificó de "débil" a la Unión Europea y que tiene una dependencia de los Estados Unidos.

Los europeos creen que habrá guerra

Medvédev considera que en el 'viejo continente', muchas personas creen que en los próximo cinco años iniciará una guerra entre ambos bandos. Por tal motivo, en su cuenta de Telegram publicó las razones que tiene la Federación rusa para no buscar un conflicto con la UE, porque va en contra de sus intereses como país.

"Rusia, en principio, no necesita una guerra con nadie, ni siquiera con la fría y vieja Europa. No hay nada que ganar allí. La economía europea es débil y depende de Estados Unidos, y su cultura se está deteriorando vergonzosamente. Europa está perdiendo su identidad, disolviéndose en inmigrantes agresivos", manifestó.

El vicepresidente del Consejo de Seguridad, precisó que las fuerzas del Kremlin siempre llegaron a Europa como libertadores y no como invasores. Además, señaló que la UE no tiene cómo sostener una guerra contra ellos y que pese a esta alianza, no se encuentran unidos realmente, apuntando contra sus líderes por eso.

"Los países europeos son vulnerables y están desunidos. Solo pueden perseguir sus propios intereses, intentando sobrevivir en el caos económico actual. Simplemente no pueden soportar una guerra con Rusia. Los líderes europeos son unos degenerados insignificantes, incapaces de asumir la responsabilidad de ningún asunto serio" sostuvo.

No tiene pasión por sus ideales

Según Medvédev, la sociedad europea está en decadencia y no tiene la intención de pelear por sus propios ideales. Ese aspecto impediría que sus dirigentes se animen a enfrentar a Rusia. No obstante, no descarta que alguien quiera llevar a un extremo las tensiones, en una posible alusión a Volodimir Zelenski.

"Los europeos son, en su mayoría, inertes y decadentes; no quieren luchar por ningún ideal común, ni siquiera por su propia tierra. La posibilidad de un accidente fatal siempre existe. Y la hiperactividad de los idiotas no ha desaparecido. Y un conflicto así conlleva un riesgo muy real de escalar hacia una guerra con armas de destrucción masiva", sentenció.

Con esto, Rusia descarta la intención de llevar el conflicto más allá de Ucrania y enfrentarse con Europa. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, expuso las razones por las que su nación no está interesada en un conflicto a gran escala.