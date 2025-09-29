Tacna: Incendio arrasa con pollería inaugurada hace un mes en el distrito Alto de la Alianza

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un voraz incendio destruyó por completo la pollería "Chicken Kennedy", ubicada en la intersección de las calles Robert Kennedy y Rodríguez de Mendoza en el distrito Alto de la Alianza. El siniestro ocurrió la madrugada del domingo y dejó como saldo la pérdida total del negocio, que llevaba apenas un mes de funcionamiento.

Según el propietario, Aarón Zapata Gallo, el incendio habría sido provocado por el mal funcionamiento de una refrigeradora. Afortunadamente, al momento del siniestro no se encontraban personas en el interior del local, por lo que no se reportaron heridos.

"El noventa y cinco por ciento del local quedó totalmente calcinado", declaró Zapata, quien pidió ayuda solidaria a la población para recuperarse de esta pérdida.

Vecinos y policías fueron los primeros en actuar

Ante la magnitud del fuego, vecinos, agentes de serenazgo y policías rompieron las puertas para ingresar y tratar de apagar las llamas. Utilizaron baldes de agua y extintores prestados por un restaurante amazónico cercano. También lograron retirar balones de gas, los cuales fueron enfriados por efectivos policiales con cubetas de agua.

Denuncian inacción de los bomberos

Una vecina expresó su indignación por la demora de más de dos horas en la llegada de los bomberos. Según contó, la compañía más cercana, ubicada a solo 400 metros, indicó que no contaban con personal.

"¿Dónde está el alcalde que no arregla las unidades y dota de implementos a los efectivos bomberiles?", se quejó indignada una residente del sector.

La crítica se extendió a la falta de inversión pública para renovar camiones contra incendio y ambulancias, situación que, según la denunciante, obliga a los vecinos a realizar polladas para apoyar a los bomberos.

Un emprendimiento que duró solo tres semanas

Aarón Zapata relató que abrió el negocio junto a su familia hace solo tres semanas y que invirtió en equipos nuevos, gracias a un préstamo. "Todo era nuevo, yo me saqué un préstamo, tengo un bebé de diez meses y ahora me he quedado sin nada", lamentó el joven empresario.

El restaurante ofrecía pollo broaster, salchipapas, alitas y gaseosas en horario nocturno. Era un proyecto de emprendimiento joven que había invertido en la remodelación total del primer piso del local. Hoy, todo quedó reducido a cenizas: mesas, sillas, mostradores, utensilios, techo y hasta un televisor.

Pollada solidaria este sábado

Conmovido por la situación, Zapata anunció que este sábado 4 de octubre realizará una pollada solidaria desde las 9:00 a.m. frente al local siniestrado, en la calle Robert Kennedy 1208, para reunir fondos.

"Les pido de todo corazón que me apoyen. Pueden escribirme al 940251460 para colaborar", señaló.

Piden a Electrosur asumir responsabilidad

El emprendedor no descartó iniciar un proceso contra Electrosur por el posible origen eléctrico del incendio, aunque admitió no tener tiempo ni recursos para iniciar el trámite legal en este momento.

El incendio, que acabó con una pollería que reflejaba el esfuerzo de un joven padre de 23 años, cuyo negocio funcionaba en un local alquilado, ahora necesita de la solidaridad de la población para volver a levantarse.