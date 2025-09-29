Transportistas anuncian nuevo paralización contra la extorsión y sicariato para el 2 de octubre

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que el gremio de transporte público es uno de los más golpeados en el país debido al alarmante crecimiento del sicariato y extorsión en los últimos meses. A diario, se reporta la muerte de choferes y cobradores tras haberse negado al pago de cupos que las organizaciones criminales les exigen.

Transportistas anuncian nuevo paro el 2 de octubre

Por ello, más de 12 gremios de este sector se reunieron en las últimas horas y decidieron convocar a una nueva paralización para el próximo jueves 2 de octubre. De acuerdo a lo indicado por el dirigente Héctor Vargas, la determinación no fue difícil de tomar ya que sus representados se encuentran aterrorizados con la situación.

"Nosotros como coordinadores del transporte urbano de Lima y Callao, conjuntamente con el directorio y las empresas, hemos tomado la decisión de parar nuestras labores para el jueves 2 de octubre", indicó para Canal N.

En esa misma línea, el representante de los transportistas aseguró que ya no creen en las promesas hechas por el Ejecutivo y demás autoridades ya que los ataques contra su sector nunca cesaron y por el contrario esto se acrecentó con el paso del tiempo.

"Significa un llamado de atención porque nosotros después de todo lo que hemos pasado desde el año pasado, ya no creemos en lo que la autoridad nos dice, ya no creemos en los ofrecimientos que nos hacen. Nos dijeron que iban a poner cámaras en los vehículos, nunca se dio, que pondrían un policía en los vehículos, tampoco, patrulleros en las empresas, no se dio. Y en lugar de bajar se acrecentó", añadió.

Proponen la creación de una unidad de élite

Por último, Héctor Vargas indicó que tanto él como los dirigentes de diversos gremios de transporte público proponen la creación de un grupo de élite para combatir la criminalidad en el país la cual estaría conformada por el Poder Judicial, PNP y el Ministerio Público.

"Lo que hacemos es un llamado de atención de la ciudadanía esperando que una propuesta que hacemos desde nuestro sector sea acogido por los políticos y se implemente. Es una propuesta que no es difícil de implementar, es la creación de una unidad de élite, la cual debería estar conformada por agentes de la PNP, Ministerio Público y el Poder Judicial", finalizó.

