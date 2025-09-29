Crimen en Santa Anita: Hombre muere tras recibir tres impactos de bala en plena vía pública

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ola de criminalidad no cesa en el país y se exacerba cada vez más. La calle Los Musgos, en el distrito limeño de Santa Anita, se tiñó de sangre luego que delincuentes le arrebataran la vida a un hombre de tres balazos.

Hombre es asesinado en Santa Anita

Este crimen se suscitó la madrugada de este lunes 29 de septiembre, entre las 4 y 5 de la madrugada, cerca del parque Los Portales. De acuerdo a las cámaras de seguridad de la zona, una camioneta roja se estaciona y de ella unos sujetos hacen bajar a la fuerza a la víctima.

Posteriormente, el acto se vuelve fatal cuando estos delincuentes acribillan al hombre de tres disparos, uno de ellos fue dirigido directamente a su cabeza y los otros dos en sus extremidades. El primer impacto de bala fue el mortal, tras ello cayó al suelo y falleció al instante.

Además, los asesinos previamente ya se encontraban merodeando la zona a fin de verificar si había la presencia de Serenazgo del distrito o efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), al encontrar la calle sin ninguna autoridad, le terminaron por disparar al hombre, cuya identidad aún no se conoce.

Trascendió que las cámaras que grabaron el macabro suceso pertenecen a la Municipalidad de Santa Anita, aunque no se sabe si fue remitido a los efetivos policiales debido a que las imágenes serían claves para dar con el paradero de los delincuentes que mataron a la víctima.

Cabe resaltar que, el cuerpo del occiso ya ha sido sometido a las investigaciones preliminares. Este hombre asesinado tendría aproximadamente 40 años de edad.

La palabra de los vecinos

De acuerdo a información vertida por 24 Horas, el hecho ha causado la consternación de los vecinos de la zona al registrarse al frente de sus hogares. Inclusive algunos de ellos se preparaban para ir a trabajar desde temprano cuando se encontraron con el hombre tendido en plena vía pública.

Uno de los vecinos señaló que la presencia de personal de Serenazgo es reducida. "El Serenazgo muy raras veces, cuando llaman cualquier tipo de incidente el Serenazgo duda. Brilla por su ausencia, viene después de una hora, hora y media cuando ya pasó todo, cuando ya está el daño hecho recién aparece (...) Santa Anita es tierra de nadie, la delincuencia ha tomado el control del distrito", manifestó.

