"Martín Vizcarra está viviendo las últimas semanas en libertad", señala Luis Miguel Caya

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el exconsejero regional de Moquegua, Luis Miguel Caya, sostuvo que Martín Vizcarra está viviendo sus últimas semanas en libertad, asegurando que el expresidente será condenado a cárcel por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Primera sentencia cerca de darse

Según el exfuncionario, los alegatos finales presentados por la parte demandante son contundentes como para enviar a prisión al exgobernador de esta región sureña. A quien fuera posteriormente presidente de la República tras la vacancia de PPK, se le acusa de recibir coimas para las obras mencionadas.

"Estamos próximos a tener la primera sentencia condenatoria contra Martín Vizcarra Cornejo. Hoy, Vizcarra está viviendo las últimas semanas en libertad porque los medios probatorios, testimonios, documentos que han sido presentados durante todo este juicio y que hoy el fiscal Juárez Atoche ha dado cuenta que es responsable", indicó Caya.

Para el exconsejero regional de Moquegua, la defensa de la exautoridad regional ha demostrado varias contradicciones desde comienzos del juicio hasta la fecha. Uno de esos puntos fue la labor de los colaboradores eficaces, la cual han cuestionado.

"Ya fueron aceptados por un juez que pudo determinar que lo dicho por los colaboradores eficaces ha sido corroborado en este proceso de colaboración eficaz. Por eso es que hoy ya no son aspirantes. Han señalado el cómo, cuándo, dónde, cuánto coimearon al señor Martín Vizcarra", manifestó.

Exministro es clave en el juicio

Luis Miguel Caya, indicó que José Manuel Hernández, exministro de Agricultura y cercano en su momento a Martín Vizcarra, es figura clave en el juicio que afronta el expresidente. "Le sabe fechorías" que realizó en la década de los ochenta y noventa, hasta cuando llegó al GORE de Moquegua y su ascenso como ministro.

"Hasta cuando fue ministro de PPK, justamente es quien trae como ministro de Agricultura a J.M. Hernández y recuerda que en su casa se produce la última entrega de dinero de parte del consorcio hospitalario donde se le ve al señor Vizcarra ingresando los sobres manila a sus bolsillo", sostuvo.

Como se recuerda, la Fiscalía ratificó este jueves su pedido de 15 años de prisión contra el líder del partido Perú Primero por su gestión a cargo de la región moqueguana.

Por la implicancia de Martín Vizcarra en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, el exconsejero regional Luis Miguel Caya, cree que le quedan pocos días en libertad. Los alegatos finales serían sólidos para que la condena proceda.