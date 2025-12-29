Mujer es confrontada por robar flores en iglesia para revenderlas: "Ni la casa de Dios perdonan"

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La paz en la iglesia de Monterrey se rompió cuando una mujer fue confrontada por robar flores en iglesia para revenderlas. El video del hecho se hizo viral y dejó a más de uno sorprendido y molesto.

Mujer atrapada robando flores

Todo empezó con un video que subió Betty Castillo (@betty.castillo358) en TikTok. En las primeras escenas se ve a una mujer con una polera con alas de ángel, eligiendo las flores que la gente dejaba debajo de la Virgen de Guadalupe. Nadie le decía nada, así que ella seguía como si nada.

Como era de esperarse, la grabación no tardó en hacerse viral. Los usuarios quedaron indignados porque, más allá de que fueran flores, se trataba de un lugar sagrado y de ofrendas de devoción.

La segunda parte del video muestra a la mujer vendiendo las flores fuera de la iglesia. Ahí es donde Betty Castillo la encara y le pregunta directamente qué estaba haciendo.

"Oye, una pregunta: ¿tú vas y las agarras de allá y las vendes acá? Allá estabas escogiendo las flores en la Basílica", le cuestiona Betty Castillo.

La mujer no respondió nada claro y trató de irse para zafarse de la situación. "Estás hurtando en la iglesia. O sea, vas, los agarras de allá y te los traes para acá", insiste Betty Castillo. El video termina justo ahí.

Quedó claro que, aunque dentro de la iglesia nadie pudo detenerla, fuera sí la confrontaron y dejaron evidencia de su robo.

El video empezó a correr como pólvora en TikTok y otras redes, generando todo tipo de comentarios, desde la sorpresa hasta la molestia total.

Reacciones en redes sociales

Muchos usuarios dijeron que este tipo de cosas no deberían pasar y que la mujer mostró una falta de respeto enorme. Otros aprovecharon para advertir que hay que cuidar las ofrendas y estar pendientes de este tipo de personas.

El hecho se volvió tema de conversación porque muestra cómo incluso cosas pequeñas, como unas flores, pueden generar indignación cuando se trata de lugares sagrados. Y aunque la mujer intentó zafarse, el video ya está circulando y no se va a borrar fácil.

Hasta ahora, la administración de la Basílica no ha dicho nada sobre lo que pasó; pero en redes sociales ya la conocen como la "ladrona de flores" y muchos piden que no la dejen entrar nunca más.

Así, la mujer fue confrontada por robar flores en iglesia para revenderlas, y el video se volvió viral mostrando cómo sus acciones molestaron a los fieles.