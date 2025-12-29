Joao Grimaldo lidera ranking de mejores jugadores sub 23 hispanoamericanos tras ser campeón con Riga FC

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La carrera de Joao Grimaldo sigue en ascenso luego de liderar el ranking de mejores jugadores sub 23 hispanoamericanos tras consagrarse campeón con Riga FC. Su desempeño en Letonia y su calificación de 7.37 lo posicionan como uno de los talentos más prometedores del fútbol latinoamericano.

Joao Grimaldo brilla en Europa

El exjugador de Sporting Cristal tuvo una temporada destacada en el Riga FC, disputando 36 partidos oficiales, en los que anotó 5 goles y repartió 10 asistencias.

Además, acumuló más de 2.200 minutos en cancha, lo que le permitió consolidarse como titular y aportar constantemente al frente ofensivo del equipo letón.

"Es el turno de conocer las estrellas en ascenso del fútbol europeo. Estos son los hispanoamericanos con mejor Nota Sofascore en ligas del continente en 2025", señaló el portal estadístico Sofascore Latin America.

Hay que resaltar que Sofascore Latin America eligió a Joao Grimaldo ccomo el mejor jugador sub 23 hispanoamericano, recibiendo una calificación de 7.37.

Su rendimiento en Riga FC fue clave para que hoy se destaque sobre otros jóvenes promesas del continente, dejando claro que su adaptación al fútbol europeo ha sido exitosa y que está listo para retos más grandes.

Otros futbolistas que destacan

En la lista también aparecen figuras que llaman la atención:

Estos jugadores forman parte de una generación sub 23 que está dejando huella en Europa y demostrando que el talento hispanoamericano sigue en constante crecimiento y expansión.

Grimaldo fue desconvocado de la Bicolor

Recordemos que en noviembre pasado, la selección peruana dio a conocer su lista de convocados para los amistosos contra Rusia y Chile.

Pero justo antes del viaje de la Bicolor a Europa, se confirmó que Joao Grimaldo, quien tiene un valor de mercado de 700 mil euros, quedaba fuera de esta fecha FIFA, dejando sorprendidos a millones de aficionados.

"La FPF informa a la opinión pública que, luego de recibir los resultados médicos realizados al futbolista Joao Grimaldo, del club Riga FC, se ha determinado que el jugador queda desafectado de la convocatoria de la Bicolor para la presente fecha FIFA", informó la FPF.

Así, Joao Grimaldo lidera el ranking de mejores jugadores sub 23 hispanoamericanos tras consagrarse campeón con Riga FC, consolidando su crecimiento en Europa y demostrando que es uno de los talentos más destacados de la región.