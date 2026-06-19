Mujer revela que terminó con su novio porque no quiso donarle un riñón: "Me di cuenta que no me amaba"

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una paciente renal se volvió viral en TikTok tras revelar que decidió terminar con su novio luego de que él rechazara la posibilidad de donarle un riñón. Su historia rápidamente captó la atención de miles de usuarios, quienes debatieron sobre los límites del amor, el compromiso en una relación y la responsabilidad que implica una donación de órganos.

Novio se niega a donar riñón

La joven contó que inició esa relación sentimental poco después de recibir el diagnóstico de insuficiencia renal crónica terminal. En aquel momento atravesaba una etapa especialmente difícil, marcada por el miedo, la incertidumbre y la preocupación por su futuro. Como muchas personas que enfrentan una enfermedad grave, buscaba alternativas que le permitieran mejorar su calidad de vida y acceder a un trasplante lo antes posible.

Según explicó, nunca le pidió directamente a su pareja que se convirtiera en donante. Sin embargo, reconoció que le hizo algunos comentarios e indirectas relacionados con el tema porque quería conocer cuál era su posición frente a una situación de ese tipo. Con el paso del tiempo, finalmente obtuvo una respuesta que la dejó profundamente decepcionada.

De acuerdo con su relato, el joven le explicó que no podía asumir ese compromiso debido a que se encontraba estudiando y tenía como prioridad culminar su carrera profesional. Aunque entendió los motivos expuestos por su entonces pareja, la respuesta la llevó a cuestionar la fortaleza de la relación y el nivel de apoyo que esperaba recibir en uno de los momentos más complejos de su vida.

Internautas la destruyen en redes sociales

A raíz de esa conversación, la creadora de contenido llegó a la conclusión de que la relación no tenía futuro. Por ello, optó por ponerle fin y continuar su camino por separado. Con el paso de los años, asegura sentirse tranquila con la decisión tomada y considera que aquella experiencia le permitió comprender mejor qué esperaba de una pareja.

Actualmente, la joven continúa enfrentando las consecuencias de su enfermedad y lleva ocho años en diálisis. Mientras tanto, su testimonio sigue generando reacciones en redes sociales. Muchos usuarios expresaron empatía por su situación, aunque una gran parte defendió la decisión del exnovio al considerar que una donación de órganos es una elección personal que nadie está obligado a realizar, incluso dentro de una relación sentimental.

"Lamentamos tu situación pero apoyamos al vato", "Es una respuesta lógica, lo espantaste, y creo que eso es algo que no se pide, si a alguien le nace lo ofrece", "Pensó que le íbamos a apoyar", "Yo no lo haría, por un hijo si, pero solamente, por un novio jamás", expresaron.

De esta manera, la historia abrió un debate sobre los límites del compromiso en una relación y las expectativas que surgen durante una enfermedad grave. Mientras algunos consideran que el amor implica sacrificios extraordinarios, otros sostienen que una donación de órganos es una decisión profundamente personal que debe tomarse libremente y sin presiones.