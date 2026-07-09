Ordenan el RETIRO obligatorio de limpiadora facial de CONOCIDA marca por presencia de bacteria

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Indecopi ha emitido una alerta de consumo urgente tras detectar fallas de calidad críticas en tres productos esenciales. La autoridad sanitaria ha dispuesto el retiro inmediato y la destrucción de un lote de leche limpiadora, un medicamento esencial y un dispositivo médico especializado.

Esta medida de carácter preventivo busca salvaguardar la integridad física de los usuarios. Los proveedores involucrados deben coordinar el acopio total de las unidades afectadas para evitar que sigan circulando en el mercado nacional, protegiendo así el bienestar de todos los ciudadanos peruanos.

Productos bajo vigilancia sanitaria

La leche limpiadora facial Milk Cleanser, marca Premier, presenta una contaminación por la bacteria Pseudomonas aeruginosa. Este contaminante fue detectado en el lote 38481, lo cual representa un peligro potencial para los usuarios que aplican este producto directamente en el rostro para su higiene.

La presencia de este patógeno puede derivar en infecciones cutáneas severas si el producto entra en contacto con piel irritada o heridas abiertas. Por esta razón, el control sanitario aplicado por las autoridades competentes resultó determinante para identificar el lote y proceder con su inmovilización.

Según la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), el retiro abarca también al medicamento KETINOR 1080 mg de citrato de potasio. El lote 2405058 falló el ensayo de disolución, impidiendo que la tableta se absorba correctamente, lo cual afecta seriamente el tratamiento médico.

🚨 #ALERTA: Indecopi informa que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) dispuso el retiro del mercado de la leche limpiadora facial Milk Cleanser, marca Premier, debido a la presencia de una bacteria .

🔎 Aquí todos los detalles: https://t.co/BV2NSmtTzj pic.twitter.com/aNjwhEVc2F — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) July 9, 2026

Asimismo, el catéter con balón de drenaje uretral Megacare, lote 24E04, presenta defectos físicos inaceptables detectados durante los procesos de control. Este dispositivo médico, fundamental para el drenaje de orina, podría generar complicaciones de salud severas en los pacientes si se llega a utilizar.

Acciones para proteger la salud

Las autoridades han sido enfáticas sobre la necesidad de retirar estos artículos del comercio. La seguridad del consumidor es la prioridad absoluta en estas medidas, buscando evitar cualquier riesgo no previsto que pueda derivar en daños graves para la población que utiliza estos insumos.

Es imperativo que los establecimientos farmacéuticos y centros comerciales retiren estos productos de sus estanterías de inmediato. La colaboración ciudadana es clave para reportar cualquier unidad que aún se encuentre a la venta, contribuyendo así con las acciones de fiscalización que realizan las entidades correspondientes.

Es fundamental verificar los lotes de leche limpiadora, el medicamento ketinor y el catéter en sus hogares para evitar riesgos. Siguiendo las directrices del Indecopi y Digemid, el retiro y destrucción de estos productos defectuosos garantiza la seguridad de todos los usuarios afectados.