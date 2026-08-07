Martín Vizcarra: Poder Judicial fija audiencia para el 20 de agosto donde revisará su condena de 14 años

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial fijó este jueves 20 de agosto la audiencia virtual en la que se revisará la apelación del expresidente, Martín Vizcarra, hacia la condena de 14 años de prisión en su contra. La diligencia estará a cargo de la sala superior y abordará proceso por cohecho pasivo propio.

Resolución judicial programa audiencia de apelación

Esta sesión se encuentra programada para las 11 a.m. y será pública. La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional evaluará los recursos presentados por la defensa del exmandatario, quien busca revertir la sentencia dictada en instancia por hechos relacionados con proyectos ejecutados durante su gestión.

La audiencia fue dictada mediante una resolución de dicha sala penal. El tribunal estableció fecha y hora para revisar la sentencia de 14 años, precisando las condiciones para la participación de las partes durante la audiencia virtual.

#Importante Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional programa para el jueves 20 de agosto, a las 11:00 a. m., la audiencia de apelación de sentencia en el proceso seguido contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo y otros, por el delito de cohecho pasivo.👉https://t.co/shmYtwU1Ig pic.twitter.com/gffaW24GyK — Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) August 7, 2026

La resolución también establece que la concurrencia de las partes es obligatoria. La inasistencia injustificada del apelante puede generar consecuencias sobre el recurso presentado, de acuerdo con las reglas procesales aplicables. La audiencia permitirá al tribunal superior revisar los cuestionamientos formulados contra el fallo condenatorio.

La condena apelada fue emitida el 26 de noviembre del 2025 por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional. El fallo impuso a Vizcarra 14 años de prisión efectiva por cohecho pasivo propio, en agravio del Estado, por hechos ocurridos como gobernador regional.

Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua

El proceso comprende el proyecto de irrigación Lomas de Ilo, una obra vinculada con la gestión de Vizcarra como gobernador regional de Moquegua. La investigación y posterior juicio analizaron pagos indebidos atribuidos al exmandatario y su relación con la adjudicación y ejecución de este proyecto.

El segundo caso corresponde al Hospital Regional de Moquegua, desarrollado también durante su administración regional. La sentencia estableció que los hechos investigados estuvieron relacionados con pagos de empresas constructoras y con decisiones vinculadas a la contratación de obras públicas en la región sureña durante ese periodo.

De acuerdo a su sentencia, el exmandatario fue condenado por recibir más de 2.3 millones de soles en sobornos relacionados con ambos proyectos. El fallo también determinó consecuencias adicionales, incluyendo una inhabilitación para ejercer cargos públicos y obligaciones económicas derivadas del proceso durante la ejecución penal.

La audiencia será el siguiente paso para revisar la sentencia dictada contra Martín Vizcarra por los casos de 'Lomas de Ilo' y 'Hospital Regional de Moquegua'. Por ello la sala penal deberá evaluar los argumentos presentados y resolver el recurso correspondiente.