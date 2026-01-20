Martín Vizcarra es trasladado al hospital de Vitarte por tercera vez: INPE informa sobre su salud

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el expresidente de la República, Martín Vizcarra, fue trasladado hacia el hospital Lima Este Vitarte por tercera vez en menos de un mes. De acuerdo al informe del centro penitenciario, su estado de salud se encuentra estable y recibió atención médica en la especialidad de urología.

Martín Vizcarra fue trasladado a hospital de Vitarte

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, volvió a acudir al hospital Lima Este Vitarte para ser atendido por personal médico. Según informó el INPE, el exmandatario asistió este martes 20 de enero hacia el centro de salud bajo estrictas medidas de seguridad.

No es la primera vez que el exmandatario es trasladado hacia este nosocomio ya que ha sido atendido tres veces en este hospital en menos de un mes.

El pasado 19 de diciembre del 2025, Vizcarra fue atendido por personal médico tras presentar una crisis hipertensiva severa que sufrió al interior de su celda en el penal de Barbadillo, donde cumple su condena.

Posteriormente, el pasado 12 de enero, Vizcarra dejó temporalmente el centro penitenciario por una cita médica programada, mas no se precisaron más detalles de esta atención.

Es este martes 20 de enero, ocho días después de su última visita, que el INPE informó que el expresidente sería atendido por la especialidad de urología.

#INPEInforma | El interno Martín Vizcarra Cornejo asistió el día de hoy bajo estrictas medidas de seguridad, al hospital Lima Este Vitarte - MINSA para una cita médica programada en el consultorio externo del departamento de urología.

(1/2) pic.twitter.com/MkrrDqNH2R — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) January 20, 2026

Tras la atención, el expresidente Vizcarra retornó al centro penitenciario Barbadillo en "condiciones normales". Así, la institución informó que se está garantizando la atención médica del interno.

Como se recuerda, en su condición de exgobernador de Moquegua, Vizcarra cumple una condena de 14 años de cárcel por los casos 'Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua'.

