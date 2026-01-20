"Fue algo fortuito, somos inocentes": Vilma Zeña niega responsabilidad tras ser condenada por caso Nicolini

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego que el Poder Judicial la condenara a 32 años de prisión por explotación laboral y esclavitud, la PNP logró la captura de la prófuga responsable del incendio en la galería Nicolini, Vilma Zeña Santamaría.

La mujer había sido incluida por el Ministerio del Interior dentro de la lista de más buscados. Incluso, se ofrecía el jugoso monto de 50 mil soles por cualquier información que sirviera para dar con su paradero.

Asegura ser inocente

Como se recuerda, durante este fatídico siniestro ocurrido el 22 de junio del 2017, dos jóvenes, que se encontraban al interior de un container, perdieron la vida sin poder recibir la ayuda de los rescatistas. Pese a ello, Vilma Zeña Santamaría aseguró ser inocente y que todo lo que pasó fue producto de la suerte.

"Fue algo fortuito, nosotros somos inocentes", indicó a los agentes de la Policía Nacional del Perú luego de su captura.

A eso se le suma que la fémina señaló que durante el incendio no se encontraba en el local ya que se encontraba embarazada. Finalmente, añadió que recién se enteró de la presencia de las víctimas cuando vio los noticieros en ese momento.

"Yo no estaba en ese momento, estaba en reposo absoluto porque estaba gestando. Por las noticias me enteré", añadió.

Exitosa pudo conocer que la mujer seguirá detenida en la sede principal de la Dirección de Investigación Criminal para luego ser enviada el Poder Judicial y posteriormente ser recluida en el penal donde cumplirá los 32 años de pena.

Detenida tras paciente trabajo de investigación

Eduardo Martín Cruz, jefe de la División de Investigación contra el Crimen Organizado, reveló detalles de la captura de Zeña Santamaría sobre la mañana de este 20 de enero. Según indicó, este golpe se dio gracias al paciente trabajo de seguimiento e investigación de su unidad quienes identificaron que la sentenciada se encontraba en el cuarto piso de un inmueble en San Martín de Porres.

"Personal de la División de Investigación contra el Crimen Organizado ha realizado las acciones de inteligencia estos días para poder corroborar la información que se tenía y lograr la captura de la señora. Tenemos conocimiento que es una vivienda multifamiliar donde viven sus hermanos, cuñados y ella se encontraba en una habitación del cuarto piso", precisó.

En resumen, Vilma Zeña Santamaría, responsable por la muerte de dos jóvenes durante el incendio en la galería Nicolini, aseguró que es inocente de cualquier cargo ya que todo fue un hecho fortuito.