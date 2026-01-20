SMP: Dictan nueve meses de prisión preventiva contra sujeto acusado de asesinar a su madre

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Por el presunto asesinato de su madre, la Fiscalía de la Nación consiguió que se le ordenen nueve meses de prisión preventiva contra el sujeto implicado en el crimen ocurrido en el distrito de San Martín de Porres. El investigado habría utilizado un arma punzocortante para acabar con la vida de su progenitora.

Se dio a la fuga

El Segundo Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla consiguió esta medida contra Wilder Mendoza Marín de 20 años. La investigación preliminar señala que tras una discusión en casa de su mamá Ethel Marín Bueno (49), habría tomado un cuchillo y la apuñaló en varias partes, para después huir del inmueble.

Para conseguir los nueve meses de prisión preventiva, el representante del Ministerio Público sustentó como principales elementos de convicción el acta de intervención policial, la declaración de testigos, el protocolo de necropsia, la pericia de biología forense, la inspección técnico policial, entre otras pruebas.

En la audiencia se ofrecieron detalles del crimen, como que familiares de la víctima llegaron hasta el departamento y la encontraron en plena agonía. De forma inmediata la llevaron hasta el Hospital Luis Negreiros Vega en la avenida Tomás Valle, donde los médicos confirmaron su deceso.

Posteriormente llegaron al inmueble personal de la Policía Nacional, a quienes los parientes les señalaron que Mendoza Marín era el responsable. Acto seguido iniciaron su localización, consiguiendo su captura. Al joven de 20 años se le acusará del delito de parricidio (con agravante de ensañamiento) en agravio de su madre.

Parricidio en SMP

En la tarde del pasado viernes 16 de enero se registró el asesinato de Marín Bueno, en la cuadra 38 de la avenida Lima, en San Martín de Porres. El altercado verbal entre la progenitora y su hijo pasó a un acto de violencia física, con el ataque con arma blanca que sufrió la mujer.

Aunque escapó de la escena tras asesinar a quien le dio la vida, retornó para cambiarse de ropa y en ese momento fue detenidos por efectivos policiales. El cuchillo que utilizó lo habría escondido en la casa de su abuela, de acuerdo a una fuente de la PNP.

