BTS en Perú: Ministerio de la Mujer condena y advierte sobre ofertas sexuales a cambio de dinero para entradas

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la llegada del popular grupo K-Pop, BTS, fanáticas de la boyband surcoreana han empezado a recurrir a diversas formas de empezar a conseguir dinero ante la expectativa del costo que pueden representar las entradas para la magnitud del evento. Muchas de ellas han comenzado a emprender pequeños negocios de diferentes rubros, todo aquello que, poco a poco, sume para las tan ansiadas entradas.

Sin embargo, el lado oscuro de este escenario ha empezado a preocupar de sobremanera a diversos sectores, especialmente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Y es que, aprovechándose del deseo de conseguir entradas a toda costa, personas inescrupulosas han empezado a ofrecer densas cantidades de dinero para la compra de los boletos a cambio de favores sexuales, una práctica encubierta bajo el nombre de "ayuda económica" o "con beneficio".

Esta modalidad ha encendido las alarmas dentro de las redes sociales, donde lamentablemente existen jóvenes que han considerado aceptar este trato bajo la promesa de obtener un monto de dinero que les asegure una entrada al concierto cuando los precios oficiales sean revelados. La situación se agrava al considerar que, dentro del fandom ARMY, también se confirma la presencia de menores de edad admiradoras del grupo.

Alerta del MIMP

Es por ello que el MIMP, a través de un comunicado oficial, condenó tajantemente este tipo de prácticas, exhortando que el ofrecimiento de entradas a cambio de favores sexuales es considerado un delito grave contra la integridad y derechos fundamentales de las mujeres, niñas y adolescentes. Al mismo tiempo, catalogó que estos ofrecimientos promueven la explotación sexual de este grupo vulnerable, por los que los rechazó de plano.

Este pronunciamiento, según señalan, se da tras un caso reportado en la ciudad de Trujillo, donde se presentó una denuncia por el delito de proposiciones con fines sexuales contra niñas y adolescentes, a través de una actuación de oficio por parte del Programa Nacional Warmi Ñam. En paralelo, la entidad invocó directamente a la Fiscalía de la Nación para dar inicio a las diligencias del caso que den con los directos responsables del caso.

El MIMP manifiesta su rechazo, de manera contundente, ante cualquier acto que promueva la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Ofrecer entradas a un concierto a cambio de favores sexuales es un delito que no debe ser tolerado. Ante un caso presentado en #Trujillo

Las denuncias por este tipo de ofrecimientos ha empezado a crecer en las diversas redes sociales, donde, como se mencionó, ha llegado incluso a menores de edad, quienes se ven altamente vulnerables en estos casos por el hostigamiento, la insistencia e incluso amenazas por parte de estas personas inmorales.

Como mecanismo de defensa, las fans ha comenzado a exponer los perfiles desde donde llegan estos mensajes para evitar que otras jóvenes caigan en las garras de posibles depredadores.

Cabe recordar que, en caso sea víctima o testigo de alguno de estos actos, es importante acudir a ayuda inmediata, la cual puede solicitar a través de la Línea 100, la cual es gratuita y brinda orientación y consejería emocional para grupos vulnerables. Asimismo, puede acudir al propio MIMP o a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), los cuales operan, en su mayoría, dentro de comisarías a nivel nacional.