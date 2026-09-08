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Partidos de HOY, martes 8 de septiembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos de hoy, martes 8 de septiembre, llegan con una jornada cargada de fútbol. Inicia la fase de liga de la UEFA Champions League, cuartos de final de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana.

Programación de partidos de hoy, martes 8 de septiembre
Programación de partidos de hoy, martes 8 de septiembre (Composición: Exitosa)

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 08/09/2026

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Para los que no dejan pasar un solo partido, este martes 8 de septiembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la UEFA Champions League y fases eliminatorias de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la UEFA Champions League HOY

Se dará inicio a la primera fecha del principal torneo de clubes del mundo, hay seis partidos programados:

  • 11:45 a.m.| Brujas vs. Aston Villa — ESPN/Disney+
  • 11:45 a.m. | AEK Atenas vs. LASK — ESPN/Disney+
  • 2:00 p.m. | Real Madrid vs. Inter de Milan — ESPN/Disney+
  • 2:00 p.m. | Porto vs. Manchester City — ESPN/Disney+
  • 2:00 p.m. | Borussia Dortmund vs. Villarreal — ESPN/Disney+
  • 2:00 p.m. | Lille vs. Real Betis — ESPN/Disney+

Partidos de la Copa Libertadores HOY

Comienzan los cuartos de final de la Copa Libertadores, hay un solo partido programado:

  • 5:00 p.m. | Fluminense vs. Platense — ESPN/Disney+

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Partidos de la Copa Sudamericana HOY

Arrancan los cuartos de final de la Sudamericana, hay dos partidos programados:

  • 5:00 p.m. | Santa Fe vs. Vasco da Gama— DSports
  • 7:30 p.m. | Boca Juniors vs. Sao Paulo — ESPN/DSports

Este martes 8 de septiembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la UEFA Champions League y las rondas eliminatorias de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.

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