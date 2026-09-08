Partidos de HOY, martes 8 de septiembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este martes 8 de septiembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la UEFA Champions League y fases eliminatorias de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la UEFA Champions League HOY

Se dará inicio a la primera fecha del principal torneo de clubes del mundo, hay seis partidos programados:

11:45 a.m.| Brujas vs. Aston Villa — ESPN/Disney+

— ESPN/Disney+ 11:45 a.m. | AEK Atenas vs. LASK — ESPN/Disney+

— ESPN/Disney+ 2:00 p.m. | Real Madrid vs. Inter de Milan — ESPN/Disney+

— ESPN/Disney+ 2:00 p.m. | Porto vs. Manchester City — ESPN/Disney+

— ESPN/Disney+ 2:00 p.m. | Borussia Dortmund vs. Villarreal — ESPN/Disney+

— ESPN/Disney+ 2:00 p.m. | Lille vs. Real Betis — ESPN/Disney+

Partidos de la Copa Libertadores HOY

Comienzan los cuartos de final de la Copa Libertadores, hay un solo partido programado:

5:00 p.m. | Fluminense vs. Platense — ESPN/Disney+

🇧🇷🏆🇦🇷 ¡Comienzan los Cuartos de Final! Un campeón contra un debutante que sigue soñando: @FluminenseFC y @caplatense, cara a cara#GloriaEterna pic.twitter.com/fAP4IXnol2 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) September 8, 2026

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

Arrancan los cuartos de final de la Sudamericana, hay dos partidos programados:

5:00 p.m. | Santa Fe vs. Vasco da Gama — DSports

— DSports 7:30 p.m. | Boca Juniors vs. Sao Paulo — ESPN/DSports

🇦🇷🏆🇧🇷⭐ ¡Dos campeones, frente a frente! Un clásico sudamericano en los Cuartos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana: @BocaJrsOficial recibe a @SaoPauloFC#LaGranConquista pic.twitter.com/tQLvxRDx75 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 8, 2026

Este martes 8 de septiembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la UEFA Champions League y las rondas eliminatorias de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.