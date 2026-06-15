Plin presenta caída: Interbank se pronuncia tras ola de reportes de usuarios

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde hace unas horas, la billetera digital Plin presentado errores desde la banca móvil de Interbank. Frente a ello, la compañía se ha pronunciado para manifestar los inconvenientes que están ocurriendo, instando a los usuarios a utilizar la plataforma digital del banco pero no el apartado de la billetera digital.

Billetera digital se encuentra en mantenimiento

La billetera digital Plin no está disponible para los usuarios que comenzaron a reportar la falla en el sistema esta tarde del lunes 15 de junio, según confirmó Interbank. Frente a esta situación, la entidad bancaria se pronunció a las 6.20 p. m. luego de las publicaciones de los clientes afiliados a la billetera digital y comentaron tener problemas para ingresar y realizar transacciones.

Cuentas en red social reportan que sistema se encuenta en mantenimiento

Pronunciamiento de la entidad bancaria

Ante sus respuestas, la entidad bancaria no ha emitido la causa de esta falla que estaría afectando a diversos usuarios que quieren realizar sus transacciones por medio de la billetera digital que permite cancelar una serie de servicios en todo el territorio nacional.

Como parte de su discurso, Interbank manifestó sus disculpas a los usuarios por los inconvenientes y afirmó que ya se encuentran trabajando en una pronta solución que permita restablecer los servicios digitales que se encuentran en la plataforma.

¿Qué transacciones se pueden realizar con Plin?

Según lo presentado en la página web de Interbank, hay una serie de transacciones que se pueden realizar con la billetera digital Plin.

Transferencias a contactos: Envía dinero a números de celular de cualquier banco afiliado (Interbank, BCP, BBVA, Scotiabank, BanBif, etc.).

Envía dinero a números de celular de cualquier banco afiliado (Interbank, BCP, BBVA, Scotiabank, BanBif, etc.). Códigos QR: Escanea y paga en los códigos QR de cualquier POS en comercios autorizados.

Escanea y paga en los códigos QR de cualquier POS en comercios autorizados. Pagos de servicios: Abona recibos de agua, luz, telefonía y más, directamente desde la opción de servicios en la app.

Abona recibos de agua, luz, telefonía y más, directamente desde la opción de servicios en la app. Recargas de celular: Realiza recargas de saldo de forma inmediata.

Realiza recargas de saldo de forma inmediata. Plin en WhatsApp: Paga a tus contactos y negocios afiliados a través de WhatsApp.

Paga a tus contactos y negocios afiliados a través de WhatsApp. Tarjetas de crédito: Puedes plinear utilizando tu línea de tarjeta de crédito Interbank seleccionando un contacto.

Finalmente, con esta información, la billetera digital Plin alertó a los usuarios a usar el canal del banco para realizar sus operaciones y no se vean perjudicados con el actual mantenimiento que presenta en su sistema tras la ola de reportes realizados por los clientes afiliados a la entidad bancaria.