Más de 200 000 católicos se unen a cadena de oración a puertas de la visita del papa León XIV al Perú

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocas semanas de la histórica visita del papa León XIV al Perú, familias, parroquias, colegios y comunidades religiosas de todo el país se preparan para participar en el Rosario Global por la Paz, una jornada internacional que reunirá a católicos de los cinco continentes este jueves 22 de octubre, en el marco de la Fiesta de San Juan Pablo II.

Hasta el cierre de la presente información, más de 200 000 personas se han inscrito para participar en esta gran jornada de oración que busca unir a familias y comunidades de diferentes países en una sola voz por la paz mundial y la salud del santo padre, ahora que nuestra autoridad eclesiástica será sometido a una intervención delicada.

Perú registra más de 10 000 inscritos para la jornada

El papa León XIV llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre, a las 5:30 p. m., para cumplir una visita oficial que se extenderá hasta el lunes 16. En este contexto, el Rosario Global por la Paz se presenta como una oportunidad para preparar espiritualmente al país antes de su llegada y fortalecer un mensaje de fe, amor y esperanza.

El rezo comenzará a las 9:00 a. m. (hora de Perú) y será transmitido en vivo en la página de Facebook del INFAM Perú. Niños y adultos de distintos países participarán en la guía de los Misterios Luminosos en diferentes idiomas, en una celebración que busca mostrar al mundo la fuerza de la oración y la unidad de las familias.

La convocatoria ya supera los 200 000 inscritos, cifra que triplica la registrada en la edición anterior, y tiene como meta alcanzar los 250 000 participantes y en el caso del Perú, ya se superan las 10 000 personas inscritas. La iniciativa cuenta, además, con el respaldo del actor estadounidense David Henrie, conocido por su participación en la serie Los Hechiceros de Waverly Place, quien difundió un mensaje invitando a sus seguidores a sumarse a esta cadena mundial de oración.

Promovido por la Congregación de la Santa Cruz y el Instituto de Pastoral de la Familia Patrick Peyton, el encuentro responde al llamado a orar por la paz mundial y continúa la misión del venerable Patrick Peyton C.S.C., recordado por sus emblemáticas frases: "La familia que reza unida permanece unida" y "Un mundo en oración es un mundo en paz".

La participación es gratuita y abierta a todo público. Las familias podrán unirse desde sus hogares, mientras que parroquias, templos, colegios y otras instituciones educativas y religiosas podrán convertirse en puntos de encuentro para elevar sus oraciones este 22 de octubre.

¿Cómo participar?

Para formar parte del Rosario Global por la Paz, los interesados deben ingresar a: prayforpeace.org. Una vez en la página, deben dirigirse hasta la sección de registro, seleccionar su idioma nativo, completar sus datos personales y registrar una dirección cercana.

Una gran cadena de oración que busca reunir a cientos de miles de personas alrededor del mundo en un mismo propósito: fortalecer la fe, unir a las familias y elevar una oración por la paz en todo el planeta.