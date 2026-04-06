JEE excluye a Arturo Fernández de la plancha presidencial de Un Camino Diferente por omitir condena

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 excluyó de las elecciones generales 2026 al exalcalde de Trujillo, César Arturo Fernández Bazán, por omitir en su hoja de vida una sentencia por difamación agravada.

Es importante mencionar que, el exburgomaestre postulaba al cargo de primer vicepresidente por el partido político Un Camino Diferente, el cual encabeza su hermana, la candidata presidencial Rosario Fernández Bazán.

Impedido de continuar en la campaña electoral

De acuerdo con la Resolución N.º 02471-2026-JEE-LIC1/JNE, se halló que sobre el ahora excandidato político recae una condena firme de un año y ocho meses de prisión por el delito de difamación agravada.

Esta situación va en contra del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones 2026, el cual menciona en su literal a) del numeral 43.1 del artículo 43, que este tipo de situación jurídica constituye un impedimento para ser parte de la campaña electoral.

Cabe señalar que, la presente resolución fue notificada a la casilla electrónica de la personera legal del mencionado partido político, Marjorie Guarnizo Paz, el último viernes de abril a las 1:57 p. m. Por otro lado, el pasado 4 de marzo, el propio Fernández Bazán solicitó su exclusión de la plancha presidencial al admitir que no habpia declarado la condena (ratificada en segunda instancia) en su contra.

(Noticia en desarrollo...)