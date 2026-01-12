Arequipa: Capturan a integrante de banda criminal que operaba como falso policía

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

En Arequipa, la Policía capturó a un presunto integrante de la banda criminal 'Los nenes del Porvenir', implicada en el delito de robo agravado. Sujeto habría participado en el robo a un local, donde criminales utilizaron chalecos policiales.

Contaba con orden de detención preliminar

Un criminal identificado en el mundo del hampa como alias 'Tabo' fue capturado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Arequipa tras haberse infiltrado como falso policía en diversos actos criminales.

El sujeto fue identificado como Gustavo Quispe y sería integrante de la presunta banda criminal 'Los nenes del Porvenir', red criminal que estaría implicada en el delito de robo agravado.

Tras ser detenido, los agentes policiales determinaron que contaba con una orden de detención preliminar tras una resolución judicial emitida por el Poder Judicial como parte de una investigación por el delito contra el patrimonio.

La intervención fue ejecutado por miembros de la sección de inteligencia de la región Arequipa tras un trabajo de seguimiento en contra de este delincuente y la banda criminal de la que sería parte.

El sujeto fue intervenido en las inmediaciones de un centro deportivo ubicada en el pueblo joven San Luis en el distrito de Alto Selva Alegre tras el seguimiento policial.

El hombre se encontraba solo al momento de su detención, mas la investigación policial se encuentra tras los pasos de los otros miembros de la red criminal que sembraba el terror en Arequipa.

Detenido es reincidente en el crimen

De acuerdo a las investigaciones policiales el detenido estaría implicado en un violento asalto ocurrido en un concurrido centro comercial en el centro de Arequipa.

Es precisamente en este hecho delictivo que el criminal junto a otros miembros de la banda 'Los nenes del Porvenir' habrían usado chalecos policiales para pasar desapercibidos.

Producto de este asalto la banda criminal habría sustraído al menos S/15,000 tras un robo a mano armada en el centro de la ciudad arequipeña.

La investigación policial lo imputaría por la modalidad de suplantación. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia solicitó la detención de Gustavo Quispe.

El sujeto identificado como alias 'Tabo' fue detenido tras la resolución judicial luego de participar en un robo a mano armada portando un chaleco policial.