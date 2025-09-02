Más de mil bodegas han cerrado en lo que va del año por extorsiones, según Asociación de Bodegueros del Perú

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, informó que más de mil bodegas se han visto obligadas a cerrar debido a la creciente ola de extorsiones en el país.

5 mil bodegas extorsionadas

Andrés Choy reveló una cifra preocupante, pues hasta la fecha ya son casi 5 mil los pequeños empresarios que vienen siendo extorsionados, por ello, mil bodegas han decidido cerrar para salvaguardar su seguridad y la de su familia.

"Ahora tenemos casi 5 mil locales amenazados y tenemos ya cerradas más de mil bodegas hasta la fecha, de las cuales nuestros socios nos han comentado", explicó.

Según informó en el programa Hablemos Claro, este no es un problema nuevo, pues desde el 2011 los comercios pequeños ya venían enfrentandose a la inseguridad, algo que en la actualidad ha crecido.

"No hay cambios y definitivamente son ya varias bodegas las que son víctimas de actos delictivos. Ahora último el cobro de cupos es lo que se está incrementando día a día", dio a conocer.

El representante de las bodegas afirmó que el problema de la extorsión y cobro de cupos inició en su sector, pero a falta de medidas adoptadas por las autoridades, actualmente el delito se ha extendido a otros rubros como es el de transportes y otros tipos de comercios.

Ministro del Interior citado al Congreso

El ministro del Interior, Carlos Malaver, fue citado para este martes 2 de septiembre a la sesión de la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú del Congreso, que se celebrará en la Sala María Elena Moyano, para informar de las acciones que su despacho ha implementado en la lucha contra las extorsiones a bodegueros.

"Dada la magnitud de esta problemática y su impacto en la economía popular, su participación es de suma importancia para la rendición de uentas sobre las medidas de prevención y protección que su cartera viene adoptando a favor de este sector", dice la invitación

Justamente por la gran cifra de bodegas cerradas es que desde el Parlamento se citó al titular del Interior para que brinde mayor detalle de las medidas adoptadas. La sesión se realizará al mediodía, pero aún no se confirma la asistencia del ministro al grupo parlamentario.

Es en este contexto que el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, dio a conocer que solo en este año mil bodegas han cerrado sus puertas y almenos 5 mil vienen sufriendo de la extorsión.