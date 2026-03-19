¿Bajó el dólar en Perú hoy? Conoce cómo cotiza el tipo de cambio este jueves 19 de marzo

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en Perú muestra un ligero cambio en su comportamiento este jueves 19 de marzo, generando expectativa en el mercado cambiario tras varios días de relativa estabilidad. Este movimiento ha llamado la atención de ciudadanos y empresarios que siguen de cerca la evolución del tipo de cambio.

¿Cuál es el precio del dólar hoy, 19 de marzo?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el dólar se cotiza hoy en 3.425 para la compra y 3.535 para la venta. Estas cifras reflejan una leve variación en comparación con jornadas previas, marcando una nueva tendencia en el mercado.

Este incremento resulta significativo si se toma en cuenta que, durante al menos tres días consecutivos, el dólar había mantenido una tendencia más estable. Incluso ayer, el tipo de cambio se situaba en 3.408 para la compra y 3.417 para la venta, evidenciando una subida moderada.

Especialistas señalan que este ligero repunte podría estar influenciado por factores externos, como la incertidumbre en los mercados internacionales, así como por la demanda de dólares en el ámbito local. Aunque el aumento no es drástico, sí rompe la racha de estabilidad reciente.

Precio del dólar hoy, 19 de marzo

Para los ciudadanos, este tipo de variaciones impacta directamente en gastos cotidianos, especialmente en productos importados o pagos en moneda extranjera. En tanto, las empresas también ajustan sus estrategias financieras frente a estos cambios, evaluando riesgos y oportunidades.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 16 de marzo de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar cuidadosamente el tipo de cambio antes de realizar cualquier operación. Ten en cuenta que los precios pueden variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Estar bien informado te permitirá tomar decisiones más acertadas con tu dinero.

Además de consultar los precios disponibles en diferentes entidades, es importante considerar fuentes oficiales del Estado. Esto ayuda a tener información confiable y evita depender únicamente de cotizaciones no verificadas que podrían variar durante el día. Mantenerse actualizado es clave para planificar compras, pagos internacionales o cualquier transacción en dólares, especialmente si manejas montos significativos.

En resumen, el dólar inicia esta jornada con una leve alza que pone fin a varios días de calma. Aunque el incremento es moderado, mantiene alerta a los actores económicos, quienes seguirán atentos a su comportamiento en los próximos días.