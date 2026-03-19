Said Palao reaparece en 'Esto es guerra' tras polémico ampay con mujeres en Argentina

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras la difusión del polémico ampay donde Said Palao fue captado en Argentina junto a varias mujeres, el chico reality volvió a aparecer en la televisión nacional, generando expectativa por su reacción, ya que muchos esperaban que pidiera disculpas a Alejandra Baigorria, su esposa, por su conducta. ¿Fue así?

Said Palao reaparece tras ampay

Said Palao decidió volver a la pantalla chica y cumplir con sus compromisos en el programa Esto es guerra. Su regreso no pasó desapercibido, especialmente por la polémica que lo rodea tras ser ampayado en Argentina junto a mujeres durante una fiesta que rápidamente se volvió viral.

Lo que más llamó la atención fue su actitud frente a cámaras: serio, distante y sin pronunciar una sola palabra sobre el ampay que ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales y medios de comunicación. A pesar de la expectativa, el chico reality optó por el silencio absoluto.

Durante su participación en el programa, Said Palao se mantuvo enfocado únicamente en las competencias, dejando de lado cualquier tipo de declaración sobre el escándalo.

Incluso, muchos seguidores especularon con la posibilidad de que no se presentara tras la difusión del material, pero finalmente apareció con normalidad en Esto es guerra.

Mario Irivarren pide disculpas a Onelia Molina

Caso distinto fue el de Mario Irivarren, quien sí se pronunció al respecto en su podcast La Manada y pidió disculpas a Onelia Molina. "No he venido aquí a intentar justificarme, a intentar minimizar o quitarle peso a la situación. Las cosas son como son, son como las han podido ver", señaló al inicio.

Además, reconoció que durante ese viaje perdió el control de la situación. "Nos fuimos a una despedida el fin de semana y claramente nos sobrelimitamos. Creo que sobre eso no hay ninguna duda", añadió.

Incluso, le dedicó unas palabras a Onelia Molina y a su familia. "Pedirle las disculpas a Onelia, que es la persona más afectada y a su familia. Sé que le fallé, sé que la decepcioné", expresó.

"Decirle a Onelia que sin duda alguna es la mejor mujer que he conocido en mi vida y que lamentablemente soy consciente que nunca estuve a la altura. Soy perfectamente consciente que la perdí", añadió.

Así, Said Palao reapareció tras polémico ampay con mujeres en Argentina, manteniéndose en silencio y retomando sus actividades en televisión, mientras el escándalo que también involucra a Mario Irivarren sigue generando reacciones.