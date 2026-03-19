Gremio de transporte evalúa denunciar al Gobierno y PNP por omisión de funciones ante el crimen

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transporte Urbano, Manuel Odiana, indicó que su gremio evalúa denunciar al presidente, ministros y la Policía Nacional por el presunto delito de omisión de funciones ante el auge de la criminalidad.

Gremio de transporte evalúa denunciar al Gobierno y PNP

La delincuencia continúa flagelando fuertemente al sector del transporte público, recientemente en San Juan de Miraflores un ataque armado contra combi 'Los Rojitos' dejó tres fallecidos, entre ellos el chofer de tan solo 20 años. Ello, ha ocasionado que los transportistas tomen una drástica medida contra las autoridades gubernamentales y policiales.

En tal sentido, Manuel Odiana consideró que "todo el Perú está exigiendo que esto se acabe" y que las autoridades "se pongan a trabajar" porque la ciudadanía ya se encuentra cansada de vivir en medio de este panorama por lo que reveló que ahora "hay que dar otro paso" para comenzar a combatirlo.

"Esto va con acciones legales contra los que están al frente del Estado. Los que son responsables de no frenar esta delincuencia. Ya vamos a empezar a demandar a las autoridades, al comandante general de la Policía, a los ministros de Estado, al presidente de la República, a los congresistas por omisión a sus funciones, por no darle seguridad al país", aseveró.

"Basta de diálogos"

Ademas´, el presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transporte Urbano, señaló que "ahora el delito es trabajar" debido a que se enfrentan a diario a la muerte y "nadie hace nada". Añadió que los congresistas se encuentran enfocados en temas electorales y "no preocupándose por el país".

"La obligación de las autoridades es velar por la seguridad del país. La primera obligación del Estado es cuidar a sus ciudadanos y no lo está haciendo. Eso se llama delito de omisión de funciones. Ya basta de ser pasivos, hemos hablado en todos los idiomas, en estos úlitmos años hemos pasado por tres gobiernos y nadie actúa, no lo digo yo lo dice la prensa nacional", remarcó.

Bajo esa premisa, subrayó que ahora la ciudadanía está a favor del transporte, pero lastimosamente no se ha conseguido nada con las propuestas del actual Gobierno para contrarrestar la criminalidad. "Basta de promesas y de diálogos, hay que accionar", enfatizó.

En un contexto en el que la criminalidad continúa cobrando la vida de transportistas, Manuel Odiana, presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transporte Urbano, manifestó que el gremio que representa evalúa demandar al Gobierno y la PNP por omisión de funciones ante dicha problemática.