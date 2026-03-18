Tumbes: menor muere por leptospirosis tras exposición a aguas contaminadas

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una menor falleció en la región Tumbes tras contraer leptospirosis, en un contexto marcado por el incremento de casos y problemas sanitarios vinculados a aguas contaminadas. El hecho se registra en medio de una situación crítica por lluvias, desbordes y fallas en el sistema de alcantarillado, que han elevado el riesgo de enfermedades infecciosas.

Para Exitosa, la Dirección Regional de Salud (Diresa) confirmó el fallecimiento e informó que los contagios han ido en aumento en las últimas semanas. La exposición a agua empozada y contaminada sería uno de los principales factores de riesgo en las zonas afectadas.

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que se transmite por contacto con agua o suelo contaminado con orina de animales, principalmente roedores. En escenarios de inundación, el riesgo se incrementa debido a la mezcla de desagües colapsados con agua de lluvia.

Aumento de casos y riesgo sanitario

Las autoridades sanitarias reportan decenas de casos entre confirmados y sospechosos en distintos sectores de Tumbes. El colapso del sistema de desagüe y la presencia de aguas estancadas han generado condiciones propicias para la propagación de la bacteria.

Según la misma fuente, los equipos de salud han intensificado la vigilancia epidemiológica y las acciones de respuesta rápida en las zonas más afectadas. Estas incluyen campañas de información, distribución de insumos y monitoreo de personas con síntomas compatibles.

Además, se ha alertado sobre la coexistencia de otros problemas de salud pública. El incremento de casos de dengue complica el escenario, ya que ambas enfermedades pueden presentarse en contextos similares de falta de saneamiento y acumulación de agua.

Medidas frente a la emergencia

Ante esta situación, las autoridades han puesto en marcha operativos de limpieza, desinfección y control de focos infecciosos. También se recomienda a la población evitar el contacto con aguas estancadas y usar protección en caso de exposición inevitable.

Según TV Perú, especialistas han reiterado la importancia de acudir a un centro de salud ante síntomas como fiebre, dolor muscular o malestar general, ya que la leptospirosis puede agravarse si no se trata a tiempo.

El caso de la menor fallecida evidencia la gravedad del contexto sanitario en la región. La combinación de factores ambientales y deficiencias en infraestructura sanitaria continúa elevando el riesgo de contagio.

La situación en Tumbes refleja el impacto de las aguas contaminadas, la leptospirosis y el colapso del desagüe, en una emergencia donde las autoridades buscan contener la propagación de enfermedades como el dengue y evitar más casos graves.