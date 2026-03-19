Murió Tsutomu Shibayama, mítico director de Doraemon y leyenda del anime, a los 84 años

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La comunidad maga se encuentra de luto tras conocer que murió Tsutomu Shibayama, mítico director de series como 'Doraemon' o 'Ranma ½', a los 84 años luego de no poder superar el cáncer de pulmón que padecía desde hace un tiempo atrás.

Murió Tsutomu Shibayama, mítico director de Doraemon

La sensible noticia fue confirmada por el estudio Ajia - do Animation Works, que fue fundado por el propio Tsutomu Shibayama a finales de los años 70, mediante un comunicado en sus redes sociales oficiales precisando que su óbito ocurrió exactamente el pasado 6 de marzo.

"El Sr. Shibayama apoyó la serie de anime y películas de Doraemon durante más de 20 años como director, y también fue director general del anime Nintama Rantaro", se lee en la publicación de su cuenta de X, que data del lunes 16 de marzo.

Además, en dicho pronunciamiento el lugar de trabajo que fundó el director japonés expresó su "más profundo agradecimiento por su amabilidad durante su vida" y lamentaron anunciar su fallecimiento.

Asimismo, indica que el funeral del mítico director de Doraemon se celebró en la intimidad de su familia, con la presencia únicamente de sus allegados, de acuerdo a los deseos de sus seres queridos.

También, ha solicitado respetar la privacidad de los deudos y anunciaron que se iba a realizar un servicio conmemorativo público en una fecha posterior en el que los fanáticos podrían rendir homenaje al maestro.

Un legado más allá de Doraemon

Hay que mencionar que, Shibayama no solo se desempeñó como animador sino que fue el arquitecto visual que sostuvo la popular serie infantil de 'Doraemon' y se hizo mundialmente conocido por ella.

Sin embargo, los primeros proyectos del también cineasta fueron como dibujante de manga bajo el seudónimo de Hajime Santo. Así, en los años 60 se sumergió en el mundo de la animación y fue en 1963 cuando se sumó al estudio Toei Animation, en donde dio su primer paso en su carrera como animador profesional.

Tiempo después, en 1978 su vida dio un giro y cofundó el estudio Ajia - Ado Animation junto a Osamu Kobayashi Michishiro Yamada. Desde esta plataforma ayudó a contribuir al desarrollo del anime creando productos para cine y la animación. Es en ese contexto en el que empezó la creación de 'Doraemon'.

Más allá de su trabajo resaltante con el 'gato cósmico', Tsutomu Shibayama participó en la creación de otras producciones famosas como 'Nintama Rantaro' y 'Ranma ½', de la que condujo la primera temporada. Además, también dirigió algunos episodios y películas de 'Chibi Maruko-chan'.

En este contexto, el mundo del manga se encuentra de luto tras conocerse que murió Tsutomu Shibayama, mítico director de 'Doraemon', a los 84 años luego de batallar con un cáncer al pulmón.