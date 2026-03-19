RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Deja gran legado

Murió Tsutomu Shibayama, mítico director de Doraemon y leyenda del anime, a los 84 años

El mundo del anime se encuentra de luto tras conocerse que murió Tsutomu Shibayama, mítico director de Doraemon, a los 84 años. La sensible noticia fue confirmada por el estudio Ajia - do Animation Works.

Murió Tsutomu Shibayama, mítico director de Doraemon, a los 84 años
Murió Tsutomu Shibayama, mítico director de Doraemon, a los 84 años (Foto: Composición Exitosa)

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 19/03/2026

Síguenos en Google News Google News

La comunidad maga se encuentra de luto tras conocer que murió Tsutomu Shibayama, mítico director de series como 'Doraemon' o 'Ranma ½', a los 84 años luego de no poder superar el cáncer de pulmón que padecía desde hace un tiempo atrás.

Murió Tsutomu Shibayama, mítico director de Doraemon

La sensible noticia fue confirmada por el estudio Ajia - do Animation Works, que fue fundado por el propio Tsutomu Shibayama a finales de los años 70, mediante un comunicado en sus redes sociales oficiales precisando que su óbito ocurrió exactamente el pasado 6 de marzo. 

"El Sr. Shibayama apoyó la serie de anime y películas de Doraemon durante más de 20 años como director, y también fue director general del anime Nintama Rantaro", se lee en la publicación de su cuenta de X, que data del lunes 16 de marzo.

Además, en dicho pronunciamiento el lugar de trabajo que fundó el director japonés expresó su "más profundo agradecimiento por su amabilidad durante su vida" y lamentaron anunciar su fallecimiento.

Asimismo, indica que el funeral del mítico director de Doraemon se celebró en la intimidad de su familia, con la presencia únicamente de sus allegados, de acuerdo a los deseos de sus seres queridos

Magaly destruye a Mario Irivarren por sus disculpas hacia Onelia tras el ampay: "Es un gran inmaduro"
Lee también

Magaly destruye a Mario Irivarren por sus disculpas hacia Onelia tras el ampay: "Es un gran inmaduro"

También, ha solicitado respetar la privacidad de los deudos y anunciaron que se iba a realizar un servicio conmemorativo público en una fecha posterior en el que los fanáticos podrían rendir homenaje al maestro.

Un legado más allá de Doraemon

Hay que mencionar que, Shibayama no solo se desempeñó como animador sino que fue el arquitecto visual que sostuvo la popular serie infantil de 'Doraemon' y se hizo mundialmente conocido por ella

Gigantesco incendio consume almacén de reciclaje de 1000 metros cuadrado en Lurigancho-Chosica
Lee también

Gigantesco incendio consume almacén de reciclaje de 1000 metros cuadrado en Lurigancho-Chosica

Sin embargo, los primeros proyectos del también cineasta fueron como dibujante de manga bajo el seudónimo de Hajime Santo. Así, en los años 60 se sumergió en el mundo de la animación y fue en 1963 cuando se sumó al estudio Toei Animation, en donde dio su primer paso en su carrera como animador profesional.

Tiempo después, en 1978 su vida dio un giro y cofundó el estudio  Ajia - Ado Animation junto a Osamu Kobayashi Michishiro Yamada. Desde esta plataforma ayudó a contribuir al desarrollo del anime creando productos para cine y la animación. Es en ese contexto en el que empezó la creación de 'Doraemon'.

Más allá de su trabajo resaltante con el 'gato cósmico', Tsutomu Shibayama participó en la creación de otras producciones famosas como 'Nintama Rantaro' y 'Ranma ½', de la que condujo la primera temporada. Además, también dirigió algunos episodios y películas de 'Chibi Maruko-chan'.

En este contexto, el mundo del manga se encuentra de luto tras conocerse que murió Tsutomu Shibayama, mítico director de 'Doraemon', a los 84 años luego de batallar con un cáncer al pulmón.

Temas relacionados Anime cineasta Doraemon Japón manga Tsutomu Shibayama

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA