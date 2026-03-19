Caos en Evitamiento: Camión se vuelca en óvalo Habich y genera intenso tráfico con dirección a Lima Norte

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sobre las primeras horas de este jueves 19 de marzo, un accidente de tránsito ha generado malestares y molestias en cientos de usuarios que se trasladan hacia Lima Norte. Resulta que en la parte alta del bypass del óvalo Habich, un camión tipo furgón se volcó generando que se bloquearan tres carriles de esta importante vía.

Camión se vuelca en Habich generando intenso tráfico

De inmediato, testigos del incidentes llamaron a los rescatistas para atender la emergencia. Tras unos minutos, unidades de los bomberos arriban y procedieron a cerrar la vía comprometida. Una de sus primeras labores fue atender al conductor y al copiloto de la unidad quienes de inmediato fueron trasladados a la clínica Jesús del Norte en Independencia.

Exitosa acudió hasta el lugar de los hechos y pudo conversar con el comandante de los bomberos, Marco Pozo González. Según su versión, los heridos fueron llevados de manera rápida gracias al apoyo de la unidad de auxilio de la empresa concesionaria de la Vía de Evitamiento.

"Estamos en la vía Panamericana Norte, una vía de alto tránsito y por seguridad tenemos que cerrarla. A la hora que ocurrió el accidente fuimos notificados en la central y hemos atendidos dos heridos que han sido trasladados a la clínica Jesús del Norte por la ambulancia del concesionario de vía", indicó.

camión se volcó en pleno óvalo Habich.

Desconocen las causas del accidente

El comandante de los bomberos también precisó que desconocen las razones para que este camión que trasladaba abarrotes quedara de cabeza en el bypass del óvalo Habich. Sin embargo, una de las posibilidades es que haya impactado con la división de ambas rampas volcándose en el pavimento.

"Cuando se atiende primariamente a un herido nos preocupamos por su estado de salud. No sabemos exactamente eso, solo lo que hemos encontrado. Es probable que haya tomado el divisor el cual hizo que se vuelve sobre la vía", añadió.

En las imágenes captadas por Exitosa se observa como la zona izquierda superior de la tolva de carga quedó completamente destrozada producto del impacto. Además, se pudo conocer que el conductor y copiloto se encuentran estables mientras son atendidos en la clínica Jesús del Norte.

Por último, agentes de la Policía Nacional del Perú, específicamente de la comisaria de San Martín de Porres, tendrán la responsabilidad de iniciar las investigaciones. Al cierre de este informe, la Vía de Evitamiento está cerca de volver a ser habilitada para el tránsito regular.

Para resumir, un camión de carga pesada se volcó en la parte superior del bypass del óvalo Habich generando intenso tráfico con sentido a Lima Norte.