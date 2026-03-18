Familia vive dentro de colegio en Ate desde hace 4 años: usaban luz y servicios de la institución

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una situación inusual ha generado preocupación en el distrito de Ate. Se conoció que una familia vivía dentro de un colegio público de nombre "22 de Setiembre" desde hace aproximadamente cuatro años, utilizando servicios como electricidad y baños del propio plantel educativo. El caso salió a la luz recientemente y ha motivado la intervención de autoridades.

De acuerdo con información oficial, la familia habría ocupado un espacio dentro del colegio de manera prolongada, sin que la situación fuera regularizada. El uso continuo de recursos públicos destinados a estudiantes, como luz y servicios higiénicos, es uno de los puntos que más cuestionamientos ha generado tras la denuncia.

Ocupación prolongada dentro del plantel

Según Latina, se han iniciado acciones para verificar cómo ocurrió la permanencia de estas personas dentro de la institución educativa. La entidad señaló que se busca esclarecer las condiciones en las que se permitió o no se detectó esta ocupación durante varios años.

Las primeras indagaciones apuntan a que la familia se mantenía en un área interna del colegio, lo que les permitía acceder de forma directa a los servicios básicos. Este hecho ha puesto en evidencia posibles fallas en los mecanismos de control y supervisión del plantel educativo. Además, la preocupación de la directora por el acceso de los estudiantes a áreas destinadas a la recreación y la enseñanza, lo que también expondría a los menores a situaciones de riesgo y reduciría la autonomía de la institución.

Intervención y revisión de responsabilidades

Tras la difusión del caso, autoridades educativas y locales han iniciado evaluaciones para determinar responsabilidades. Entre las medidas consideradas se encuentra el retiro de la familia del recinto escolar y la revisión de la gestión administrativa del colegio.

Asimismo, se analiza si existieron permisos informales o negligencias que permitieran esta situación. El objetivo es garantizar que los espacios educativos sean usados únicamente para fines académicos, resguardando la seguridad de los estudiantes y del personal.

Según Latina, se vienen coordinando acciones para evitar que hechos similares se repitan en otras instituciones. También se ha dispuesto la revisión de protocolos de vigilancia y control en colegios públicos.

La presencia de personas ajenas dentro de un colegio por un periodo prolongado ha encendido alertas sobre la gestión de los recursos y la seguridad interna. Familia en colegio de Ate, uso de luz y servicios del plantel educativo y control institucional son aspectos clave que ahora están bajo evaluación por parte de las autoridades.