Exconductor de América TV habría filtrado información a Magaly sobre ampay de Mario Irivarren y Said Palao

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de que se hiciera público el polémico ampay de Mario Irivarren y Said Palao, un video empezó a cobrar fuerza en redes sociales, poniendo en el ojo de la tormenta a un exconductor de América TV, ya que la información que habría brindado fue clave para que el equipo de Magaly Medina llegue a la despedida en Argentina.

¿Quién habría "dateado" el ampay?

Tras la difusión del ampay que remeció la farándula local, las redes sociales empezaron a hacer lo suyo. Muchos usuarios se preguntaban cómo el equipo de Magaly Medina logró enterarse con tanta precisión de la fiesta que protagonizaron Mario Irivarren y Said Palao en Argentina.

En medio de esa ola de comentarios, Instarándula lanzó un clip que rápidamente llamó la atención: el exconductor de América TV, Mateo Garrido Lecca, habría sido clave en la filtración. Según el portal, todo habría comenzado cuando el propio presentador dio detalles públicos sobre el evento.

"Este fin de semana, los guerreros se van a llevar a Francisco a su segunda despedida de soltero en Argentina", se le escucha decir a Mateo Garrido Lecca, una frase que hoy cobra especial relevancia en medio de la polémica.

Consecuencias del ampay de Mario y Said

Mientras el foco mediático sigue sobre quién filtró la información, las consecuencias del ampay no tardaron en hacerse evidentes. La más directa fue la reacción de Onelia Molina, quien decidió poner fin a su relación con Mario Irivarren.

A través de sus redes sociales, la chica reality compartió un comunicado. "Quiero informar que he tomado la decisión de poner fin a mi relación sentimental con el señor Mario Irivarren. La decisión fue tomada, después de hacerse público hechos cuyas explicaciones sobran".

Horas después, Mario Irivarren también rompió su silencio y se pronunció públicamente en su pódcast La Manada, donde asumió su responsabilidad por lo ocurrido.

"No he venido aquí a intentar justificarme, a intentar minimizar o quitarle peso a la situación. Las cosas son como son, son como las han podido ver", señaló al inicio.

Mario Irivarren también se dirigió directamente a su expareja. "Pedirle las disculpas a Onelia, que es la persona más afectada y a su familia. Sé que le fallé, sé que la decepcioné", expresó.

Así, el ampay de Mario Irivarren y Said Palao no solo continúa generando revuelo por lo ocurrido en Argentina, sino también porque salió a la luz que el exconductor de América TV, Mateo Garrido Lecca, habría sido quien filtró información a Magaly Medina sobre esta polémica despedida de soltero.