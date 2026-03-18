Empresa Santa Catalina contará con dos agentes de la PNP por bus ante extorsión, informó el Mininter

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio del Interior (Mininter) informó que la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegará dos agentes en cada bus de la empresa de transportes Santa Catalina para acompañar el recorrido entre Villa El Salvador (VES) y el Cercado de Lima. La acción policial se dio tras el atentado en contra del conductor Michael Duarte, asesinado a manos del crimen el pasado 11 de marzo en VES.

Rutas de E.T. Santa Catalina contará con agentes PNP

Las extorsiones y sicariato desbordados a nivel nacional han devenido a que el Gobierno adopte una nueva medida para brindar cierto resguardo a la ciudadanía y los trabajadores de transporte público.

Así, la PNP informó que ejecuta un plan operativo para brindar seguridad en los recorridos de la empresa de transporte Santa Catalina, cuya ruta cubre Villa El Salvador y el Cercado de Lima.

La estrategia contaría con la participación de cerca de 400 efectivos policial, entre los que se incluye personal motorizado del Escuadrón Los Halcones. Estos últimos acompañarían los trayectos cubiertos por la empresa desde su salida del patio de maniobras hasta el último paradero.

A ello se suma que dos agentes PNP subirían en los buses de la mencionada empresa para resguardar el recorrido brindado protección a los pasajeros y conductores. Con ambas acciones, fuera y dentro de cada bus, buscarían prevenir actos delictivos.

¡Por un transporte seguro! #NotaDePrensa | Efectivos de la @PoliciaPeru acompañan a las unidades en ruta para prevenir extorsiones y brindar protección a conductores y pasajeros.



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El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Jorge Castillo, indicó que la estrategia busca prevenir delitos como extorsión, los cuales están acompañados de actos de sicariato. Indicó además que se busca que las empresas continúen brindando el servicio de transporte público a la ciudadanía, pero en condiciones seguras.

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