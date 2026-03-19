Segundo Montalvo negara voto de confianza al Gabinete Arroyo por cuestionamientos a ministros

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, aseguró que no daría el voto de confianza al Gabinete de Luis Arroyo por estar en desacuerdo con la continuidad del ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro; y por la ministra de Educación, María Cuadros.

En contra de Gabinete Arroyo

En entrevista con Canal N, el legislador expresó su posición ante la búsqueda de la confianza del gabinete al conocer de cuestionamientos a ministros. Además, consideró que Ángelo Alfaro no debería continuar en el cargo tras una denuncia por presunto abuso sexual.

"Yo creo que ya no merece estar en ese cargo, ese cargo merece tener una persona que cumpla con la ética profesional. Imagínate lo que ha sucedido cuando ha sido adolescente, ósea, solo se comprometió por cinco años, después se separaron. Esto es algo gravísimo, ha tenido que haber un filtro para elegir a los ministros", señaló.

En ese sentido, además mostró su desacuerdo con la elección de la ministra de Educación, María Cuadros, pues asegura que en su momento la denunció por abuso de autoridad y omisión de funciones por publicar una resolución que reasignaba a profesores dando prioridad a los regionales y luego interregionales, lo que considera que transgrede la ley. Por estos dos casos aseguró que no respaldaría al nuevo gabinete.

"Yo si, mi voto va a ser en contra, por el tema de la ministra de Educación. (...) [Sobre Ángelo Alfaro] como puede tener un ministro de esa catadura, no es posible. Entonces mi voto va a ser en contra", aseguró.

En #CuentasClaras, el congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, señaló que el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, no debe continuar en el cargo tras denuncia sobre presunto abuso sexual: "Es algo gravísimo [...] Mi voto (de confianza) va a ser en contra" ►... pic.twitter.com/7ZlEosIJ4F — Canal N (@canalN_) March 19, 2026

No hay fecha para buscar voto de confianza

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció luego de haber mantenido una reunión con el nuevo premier Luis Arroyo, en el marco de la salida de Denisse Miralles. Al respecto, precisó que aún no se ha pactado una fecha exacta para que su Gabinete Ministerial se presente ante el Pleno.

Esto se debe a lo prematura que ha sido su designación en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Las autoridades del Ejecutivo tienen que preparar sus lineamientos en cada cartera para solicitar el respectivo voto de confianza. Según indicó Rospigliosi, a penas se llegue a un acuerdo, se comunicará a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general.

"Vamos a determinar la presentación que tendrá que hacer el nuevo Gabinete que él (Luis Arroyo) preside para exponer ante el Pleno del Congreso su plan de trabajo y que se realice la votación respectiva, todavía no está determinada la fecha exacta, tenemos que coordinarla", dijo a la prensa, este miércoles 18 de marzo.

Es así como el congresista Segundo Montalvo de Perú Libre, adelantó que no daría el voto de confianza al Gabinete de Luis Arroyo por cuestionamientos a ministros que lo conforman.