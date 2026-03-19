Sedapal confirma corte de AGUA el 20 de marzo: ¿Qué distritos se verán afectados hasta por 8 horas?

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que ejecutará una nueva jornada de corte de agua potable en algunos distritos de Lima el viernes 20 de marzo. Conoce si tu zona se verá afectada con la medida temporal.

Sedapal: Motivo del corte de agua en Lima

Varias familias en Lima se verán afectadas por la falta de agua este 20 de marzo. Pues bien, a través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal confirmó que interrumpirá el suministro del recurso hídrico debido a los trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y más acciones que ejecutarán para seguir garantizando un servicio de calidad a sus usuarios.

Asimismo, detalló que el corte temporal del agua potable será para evitar averías futuras en la red. En ese marco, brindó un reporte con los horarios escalonados en que se ejecutará la restricción temporal del servicio y cuáles serán las zonas afectadas para que los vecinos puedan tomar medidas preventivas.

¿Dónde será el corte de agua el viernes?

De acuerdo al más reciente reporte de la empresa estatal, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, el corte de agua se ejecutará el viernes 20 de marzo en este distrito de Lima Norte:

En San Martín de Porres

Horario del corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

del corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Santa Cruz del Norte, APV, Los Alcanfores, APV. Casa Blanca, APV, Los Nogales de San Diego I y II etapa, APV, San Miguel Arcángel, APV. San Pedro Chuquitanta, APV. Villa Merlín, Asoc. Prop. del Prog. Viv. Vista Hermosa, Asoc. Prop. Virgen de Cocharcas II etapa, Asoc. Viv. Villa Victoria, Asoc. Viv. Real Madrid III, Asoc. Viv. Sr. del Santuario, Asoc. Prog. Viv. Vista Hermosa II etapa, Asoc. Prop. Portales de Monterrey III, Asoc. Prop. Santa Teresa de Chuquitanta.

afectadas: A.H. Santa Cruz del Norte, APV, Los Alcanfores, APV. Casa Blanca, APV, Los Nogales de San Diego I y II etapa, APV, San Miguel Arcángel, APV. San Pedro Chuquitanta, APV. Villa Merlín, Asoc. Prop. del Prog. Viv. Vista Hermosa, Asoc. Prop. Virgen de Cocharcas II etapa, Asoc. Viv. Villa Victoria, Asoc. Viv. Real Madrid III, Asoc. Viv. Sr. del Santuario, Asoc. Prog. Viv. Vista Hermosa II etapa, Asoc. Prop. Portales de Monterrey III, Asoc. Prop. Santa Teresa de Chuquitanta. Motivo de la suspensión: Limpieza de reservorio.

de la suspensión: Limpieza de reservorio. Sector: 253.

También se reveló que la restricción del servicio será en: Asoc. San Diego Las Flores, Asoc. Viv. Santa María, PV. Corazón de Jesús, PV. El Mirador de Chuquitanta, PV. El Rosal, PV. Las Flores de Chuquitanta, PV. Las Golondrinas, PV. La Virreina, PV. Las Poncianas I etapa, PV. Los Nogales III etapa, PV. Los Portales de Monterrey, PV. Praderas de Naranjal IV etapa, PV. Atlanta, PV. Residencial El Buen Jesús, PV. Residencial El Rosal II, PV. Residencial La Florida II etapa, PV. Residencial La Perla II etapa.

Recomendaciones ante la suspensión del servicio

Así Sedapal, a través de sus canales oficiales, confirmó que habrá corte de agua en distritos de Lima el 20 de marzo. Se recomienda los horarios de restablecimiento del servicio o comunicarse al Aquafono (01) 317-8000.