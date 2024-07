"Me subieron a la fuerza": Universitaria secuestrada narró el momento exacto en el que fue captada en Trujillo

"Me apuntaron como cinco personas", así empezó la narración de la universitaria secuestrada a la Policía Nacional del Perú, luego de ser ubicada y liberada. El hecho sucedió a las 12:40 p. m. en el distrito de La Esperanza, Trujillo.

La joven de 19 años fue captada por los criminales el pasado martes 8 de julio. Todo estuvo planeado desde semanas atrás, ya que los captores estuvieron haciendo un reglaje a la estudiante de psicología.

"Bajaron todos y me apuntaron como cinco personas con sus armas. Pensé que me querían robar el celular y les entregué. Luego me agarraron, 'no, que eres tu' y me agarraron así del pelo, de las las manos y me subieron a la fuerza al carro", contó Krisstell Denisse Cotrina Cruz.