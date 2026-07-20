Vecinos preocupados en SMP: 'parque fantasma' en riesgo de desaparecer por sismo o crecida del río Rímac

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Preocupación en San Martín de Porres. Los vecinos han bautizado al parque Malecón Rímac como un "parque fantasma", debido a su estado de abandono y al riesgo de desaparecer por la erosión provocada por el río Rímac o ante un eventual sismo. Los residentes exigen una intervención urgente de las autoridades para prevenir una tragedia y recuperar este espacio público.

Hace más de seis años, este parque fue clausurado por las autoridades de turno debido al riesgo que representa para los vecinos de la zona. Desde entonces, el ingreso permanece restringido y está prohibido realizar cualquier tipo de actividad en el lugar.

Vecinos trepan las rejas

Pese a que el parque permanece cercado con rejas para impedir el acceso, algunos vecinos ingresan porque es la única área verde de la zona donde pueden pasear a sus mascotas o permanecer un momento, pese al riesgo existente. Además, residentes denuncian que el lugar también es frecuentado por personas sospechosas.

Una de las vecinas expresó su preocupación por el estado de abandono del parque y denunciaron la falta de mantenimiento por parte de las autoridades. Señalaron que gran parte del terreno ha quedado prácticamente suspendido sobre el vacío, mientras que las bancas y demás estructuras se encuentran completamente deterioradas.

"El alcalde vino y lo cerró. Desde ese año (2019) no se hizo nada. Los vecinos pidieron que se construya un muro, pero el alcalde dijo que no. Más abajo hay una canchita deportiva donde juegan los chicos, y claro que está prohibido entrar, pero por aquí no hay otro sitio. No tenemos areas verdes, era el unico sitio", afirmó.

El parque se encuentra con basura y presenta un evidente deterioro. Los juegos infantiles están oxidados, el suelo tiene grietas y existe el riesgo de que parte del terreno colapse hacia el río. Pese al peligro, no hay vigilancia que impida el ingreso de personas al lugar.

El parque Malecón Rimac se encuentra con basura y presenta un evidente deterioro

Pedido vecinal

Asimismo, la vecina indicó que el principal pedido del vecindario es la construcción de un muro de contención para frenar el deterioro del terreno. También advirtió que al parque ingresan menores para practicar deportes por la falta de espacios recreativos, así como personas que presuntamente consumen sustancias ilícitas.

"Lo que deberían hacer es poner muros de contenciones para que no entren los drogadictos que ingresan por un lado de la reja. Los vecinos han puesto una reja con llave que solamente se abre de 8 pm a 6 am", señaló.

Preocupación en San Martín de Porres. El parque Malecón Rímac, conocido por los vecinos como un "parque fantasma", permanece abandonado y en riesgo de desaparecer por la erosión del río o un eventual sismo. Los residentes piden una intervención urgente de las autoridades.

El espacio fue clausurado hace más de seis años debido al peligro que representa para la población. Desde entonces, el acceso y las actividades dentro del parque están restringidos.