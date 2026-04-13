Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, da importante avance y logra caminar sin ayuda

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, emocionó a más de uno tras lograr caminar sin ayuda durante su proceso de rehabilitación en el extranjero. El avance del menor ha sido celebrado como un paso importante dentro de su evolución médica y ha conmovido a quienes siguen de cerca su historia.

Antoñito enfrenta compleja enfermedad

Antoñito, quien cumplirá 13 años, enfrenta desde muy pequeño un complejo diagnóstico de artrogriposis múltiple congénita, una condición que afecta la formación de los huesos y limita significativamente su movilidad.

Por esta razón, gran parte de su vida ha transcurrido entre tratamientos médicos, terapias y el uso de silla de ruedas.

Esta vez, el pequeño sorprendió al caminar sin ayuda en sus terapias por el extranjero. Su padre, Antonio Pavón, grabó y compartió el gran avance que ha logrado tras darle duro al tratamiento con mucha fuerza durante varios años seguidos.

Antoñito logra caminar sin ayuda

En las imágenes difundidas, se observa a Antoñito realizando su recorrido con apoyo de aparatos en las piernas, mientras el médico lo cuida paso a paso. Al final del trayecto, lo esperaba su padre, Antonio Pavón, que no aguantó las lágrimas al ver el tremendo avance de su pequeño.

El torero español lo recibió con evidente orgullo y le extendió la mano en señal de felicitación, protagonizando un momento cargado de sentimientos. La escena también contó con la presencia de su pareja, la modelo Joi Sánchez, quien reaccionó con aplausos y sorpresa al ver el avance del menor.

El ambiente fue de celebración total, con gestos de apoyo y alegría por parte de quienes acompañaban la sesión de rehabilitación, destacando el esfuerzo que viene realizando Antoñito.

Reacciones en redes sociales

Tras la difusión del video, numerosos usuarios en redes sociales expresaron su emoción por el avance del menor. Muchos resaltaron el compromiso de Antonio Pavón y su entorno en el proceso de rehabilitación, mientras otros también comentaron sobre la importancia del acompañamiento familiar en este tipo de casos.

Al mismo tiempo, surgieron mensajes preguntando por la ausencia de Sheyla Rojas en la escena, aunque sus seguidores defendieron su rol, señalando que se encuentra enfocada en su trabajo y en brindar apoyo desde otra distancia.

Así, Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, logró un importante avance en su rehabilitación al caminar sin ayuda durante una sesión en el extranjero. El momento fue celebrado por su padre y por quienes lo acompañaban.