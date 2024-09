Mercado Unicachi de Los Olivos CIERRA sus puertas en apoyo al paro de transportistas: "¿Dónde está Dina Boluarte?"

Cientos de transportistas acatan un paro en la capital ante los casos de extorsión, por lo cual, los comerciantes del mercado Unicachi de Los Olivos no dudaron en unirse a su lucha y en gesto de solidaridad no atender el día de hoy, 26 de septiembre.

Un grupo de trabajadores del establecimiento realizaron un plantón en los exteriores con carteles y banderolas en mano para demostrar que no son ajenos a la problemática que afronta en las últimas semanas los transportistas, que se han convertido en víctimas de la inseguridad ciudadana y la criminalidad.

Indignados con el gobierno de Dina Boluarte, los comerciantes expresaron su deseo de que las autoridades se "pongan las pilas" para hacer frente a los actos delictivos. En ese sentido, expresaron su deseo de que el Ejército apoye a la lucha.

Asimismo, hicieron un llamado al Congreso de la República para que saquen leyes a favor de la población que hoy en día se encuentran atemorizados de caminar en las calles y ser víctimas de bandas criminales en su distrito de Lima Norte. Incluso porque las amenazas no solo son contra los transportistas sino contra comerciantes, negocios y empresarios que buscan salir adelante con su esfuerzo y de forma honrada.

También lamentaron que el Poder Judicial no haga nada, a pesar de las denuncias que interponen y pidieron que estos actos puedan cambiar rápidamente para evitar tragedias similares.

"Por las puras uno va a denunciar, el Poder Judicial no hace nada. (...) Hay cantidad de viudas, muertos. ¿Hasta cuándo ya? Es una burla ya, está dominando el sicariato", sostuvo una señora visiblemente indignada.

El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, también expresó su molestia por la inacción del Gobierno de Dina Boluarte ante la ola de extorsiones, afirmando que si no tienen la capacidad para resolver la inseguridad que aqueja al país, deberían renunciar.

"Vemos que la autoridad, hasta el momento, no resuelve ninguno de los atentados, 14 atentados de los transportistas, 3 muertos y un usuario herido y hasta ahora no hay respuestas ante este vandalismo (...) Si no tienen capacidad para resolver la inseguridad, que todos los ciudadanos atravesamos en este momento por todos los actos que se vienen cometiendo, deberían ir a su casa y renunciar a su cargo", declaró a nuestro medio.