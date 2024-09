Presidente de Anitra: "Si este Gobierno no tiene capacidad para resolver la inseguridad, deberían renunciar"

El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, criticó la inacción del Gobierno de Dina Boluarte ante la ola de extorsiones, afirmando que si no tienen la capacidad para resolver la inseguridad que aqueja al país, deberían renunciar.

El equipo de Exitosa llegó hasta el distrito del Rímac, exactamente a un punto cerca a la Plaza de Acho, donde un gran número de transportistas se viene concentrando para dar inicio a la marcha programada para las 10 de la mañana.

Martín Valeriano, presidente de Anitra, también se hizo presente en dicho lugar y, en exclusiva para Exitosa, emitió fuertes criticas hacia la gestión de Dina Boluarte, sobre todo porque hasta el momento los atentados hacia sus colegas transportistas no han sido resueltos.

"Vemos que la autoridad, hasta el momento, no resuelve ninguno de los atentados, 14 atentados de los transportistas, 3 muertos y un usuario herido y hasta ahora no hay respuestas ante este vandalismo (...) Si no tienen capacidad para resolver la inseguridad, que todos los ciudadanos atravesamos en este momento por todos los actos que se vienen cometiendo, deberían ir a su casa y renunciar a su cargo", declaró a nuestro medio.