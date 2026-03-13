Detonan explosivo en vivienda multifamiliar en Surco: Sujetos se hicieron pasar por repartidores de delivery

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Sujetos desconocidos detonaron un explosivo en los exteriores de una vivienda multifamiliar en el distrito de Santiago de Surco. Según se conoció, la explosión causó daños materiales no solo en dicho inmueble, sino en las viviendas aledañas. Vecinos expresaron su preocupación.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el hecho ocurrió en horas de la madrugada de este viernes 13 de marzo, exactamente en la calle Bernardo Alcedo, urbanización Los Próceres.

Todo ocurrió cuando, aproximadamente a la 01:20 am, dos sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta llegaron hasta dicha zona con la finalidad de cometer el acto delictivo. Es así que, uno de ellos desciende de la unidad y procede a dejar el explosivo frente a la vivienda de tres pisos, en la que el primer nivel funciona una pequeña bodega.

El sujeto que manejaba la motocicleta esperó a su cómplice en la intersección de la Vía Expresa Paseo de la República con la avenida Mateo Pumacahua. En tal sentido, al concretar su objetivo ambos emprendieron su huida con rumbo desconocido.

Según testigos, los malhechores aparentaban ser repartidores de delivery y portaban cajas de color negro. Esto les permitió acercarse sin problema alguno hasta dicho negocio y cometer el hecho delictivo.

Viviendas aledañas quedaron dañadas

Al respecto, vecinos de la zona aseguraron que el estruendo fue extremadamente fuerte, por lo que se registraron daños en las puertas, ventanas y lunas de las viviendas aledañas. Exitosa llegó hasta el lugar de los hechos y, efectivamente pudo evidenciar las severas afectaciones.

De acuerdo a las imágenes, la puerta del negocio en donde se dejó el explosivo quedó completamente destruida. Fierros quedaron expuestos y parte de la pared también se desmoronó.

Efectivos policiales cercaron la zona

Tras el atentado, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta la zona para realizar las diligencias correspondientes. De tal modo, procedieron a cercar el lugar en donde se produjo el ataque.

Cabe mencionar que, los propios vecinos expresaron su asombro y preocupación debido a que aseguran la zona es tranquila y no se han reportado hechos como aquel, antes. Por el momento, se desconoce el móvil del ataque. Cámaras de seguridad de la zona podrían ayudar a revelar la identidad de los sujetos.

Es así como, la inseguridad ciudadana continúa presentándose en distintos puntos de la capital Esta vez, varias viviendas quedaron afectadas tras la detonación de un explosivo en los exteriores de una vivienda en la que funcionaba un negocio en Surco.