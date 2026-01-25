Elecciones 2026: 36 fórmulas presidenciales fueron inscritas por el JEE tras superar periodo de tachas

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 25/01/2026
El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 formalizó la inscripción de 36 fórmulas presidenciales de las organizaciones políticas que participarán de las Elecciones Generales 2026, tras superar el periodo de tachas.
Superaron las tachas
Luego de superar finalmente algunos contratiempos como tachas y rechazos de inscripción, los partidos Primero la Gente, Avanza País, Renovación Popular y Perú Primero pudieron inscribir sus fórmulas presidenciales.
En cuanto a la primera organización, la plancha de Primero la Gente, liderada por Marisol Pérez Tello, fue rechazada por el JEE en un inicio por tener una solicitud de inscripción extemporánea. El partido acudió al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en donde apelaron la decisión argumentando fallas en el sistema para el procedimiento, lo que la institución aceptó y concedió 12 horas en los que reabrirían la plataforma para el trámite.
En cuanto a Avanza País, con una lista liderada por José Williams Zapata, fue declarada inadmisible en un inicio por ciertas observaciones en las hojas de vidas de los candidatos. Posteriormente afrontaron tachas que fueron declaradas infundadas y finalmente lograron ser inscritos.
En el caso de Renovación Popular enfrentó tachas que denunciaban que el partido habría usado una fórmula de elección distinta a la establecida en su estatuto. Tras acudir hasta el Pleno del JNE por la apelación de los tachantes, finalmente rechazaron el pedido y confirmaron su continuación en la carrera electoral.
En cuanto a Perú Primero, con una fórmula liderada por Mario Vizcarra, enfrentaron tachas que se resolvieron fundadas por el JEE debido a que el candidato tiene una sentencia por peculado de la que ya está rehabilitado. Tras acudir hasta el Pleno del JNE, se decidió inaplicar la norma que prohibía su participación y ordenar la inscripción del postulante a la presidencia.
Fórmulas presidenciales
Ahora Nación
- Presidencia: Alfonso López Chau
- Primera vicepresidencia: Luis Alberto Villanueva
- Segunda vicepresidencia: Ruth Buendía
Alianza Electoral Venceremos
- Presidencia: Ronald Atencio
- Primera vicepresidencia: Elena Rivera
- Segunda vicepresidencia: Alberto Quintanilla
Alianza para el Progreso
- Presidencia: César Acuña
- Primera vicepresidencia: Jessica Tumi
- Segunda vicepresidencia: Alejandro Soto
Avanza País - Partido de Integración Social
- Presidencia: José Williams
- Primera vicepresidencia: Fernán Altuve-Febres Lores
- Segunda vicepresidencia: Adriana Tudela Gutiérrez
Fe en el Perú
- Presidencia: Álvaro Paz de la Barra
- Primera vicepresidencia: Yessika Arteaga
- Segunda vicepresidencia: Belén Palacios
Fuerza Popular
- Presidencia: Keiko Fujimori
- Primera vicepresidencia: Luis Galarreta
- Segunda vicepresidencia: Miguel Torres
Fuerza y Libertad
- Presidencia: Fiorella Molinelli
- Primera vicepresidencia: Gilbert Violeta
- Segunda vicepresidencia: María Pariona
Juntos por el Perú
- Presidencia: Roberto Sánchez
- Primera vicepresidencia: Analí Márquez
- Segunda vicepresidencia: Brígida Curo
Libertad Popular
- Presidencia: Rafael Belaunde
- Primera vicepresidencia: Pedro Cateriano
- Segunda vicepresidencia: Tania Porles
Partido Aprista Peruano
- Presidencia: Enrique Valderrama
- Primera vicepresidencia: María Inés Valdivia
- Segunda vicepresidencia: Lucio Vásquez
Partido Cívico Obras
- Presidencia: Ricardo Belmont
- Primera vicepresidencia: Daniel Barragán
- Segunda vicepresidencia: Dina Hancco
Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú
- Presidencia: Napoleón Becerra
- Primera vicepresidencia: Winston Clemente Huamán
- Segunda vicepresidencia: Nélida Cuayla
Partido del Buen Gobierno
- Presidencia: Jorge Nieto
- Primera vicepresidencia: Susana Matute
- Segunda vicepresidencia: Carlos Caballero
Partido Demócrata Unido Perú
- Presidencia: Charlie Carrasco
- Primera vicepresidencia: María Paredes
- Segunda vicepresidencia: Wilbert Segovia
Partido Demócrata Verde
- Presidencia: Alex González
- Primera vicepresidencia: Maritza Sánchez
- Segunda vicepresidencia: Feliz Murazzo
Partido Democrático Federal
- Presidencia: Armando Massé
- Primera vicepresidencia: Virgilio Acuña
- Segunda vicepresidencia: Lydia Díaz
Partido Democrático Somos Perú
- Presidencia: George Forsyth
- Primera vicepresidencia: Johana Lozada
- Segunda vicepresidencia: Herbe Olave
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Presidencia: Fernando Olivera
- Primera vicepresidencia: Elizabeth León
- Segunda vicepresidencia: Carlos Cuaresma
Partido Morado
- Presidencia: Mesías Guevara
- Primera vicepresidencia: Heber Cueva
- Segunda vicepresidencia: Marisol Liñán
Partido País para Todos
- Presidencia: Carlos Álvarez
- Primera vicepresidencia: María Chambizea
- Segunda vicepresidencia: Diego Guevara
Partido Patriótico del Perú
- Presidencia: Herbert Caller
- Primera vicepresidencia: Rossana Montes
- Segunda vicepresidencia: Jorge Carcovich
Partido Político Cooperación Popular
- Presidencia: Yonhy Lescano
- Primera vicepresidencia: Carmela Salazar
- Segunda vicepresidencia: Vanessa Lazo
Partido Político Integridad Democrática
- Presidencia: Wolfgang Grozo
- Primera vicepresidencia: Cecilia Azabache
- Segunda vicepresidencia: Wellintong Prada
Partido Político Nacional Perú Libre
- Presidencia: Vladimir Cerrón
- Primera vicepresidencia: Flavio Cruz
- Segunda vicepresidencia: Bertha Rojas
Partido Político Perú Acción
- Presidencia: Francisco Diez Canseco
- Primera vicepresidencia: Roberto Koster
- Segunda vicepresidencia: Clara Quispe
Partido Político Perú Primero
- Presidencia: Mario Vizcarra
- Primera vicepresidencia: Carlos Illanes
- Segunda vicepresidencia: Judith Mendoza
Partido Político PRIN
- Presidencia: Walter Chirinos
- Primera vicepresidencia: Julio Vega
- Segunda vicepresidencia: Mayra Vargas
Partido SíCreo
- Presidencia: Carlos Espá
- Primera vicepresidencia: Alejandro Santamaría
- Segunda vicepresidencia: Melitza Yanzich
Perú Moderno
- Presidencia: Carlos Jaico
- Primera vicepresidencia: Miguel Almenara
- Segunda vicepresidencia: Liz Quispe
Podemos Perú
- Presidencia: José Luna
- Primera vicepresidencia: Cecilia García
- Segunda vicepresidencia: Raúl Noblecilla
Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
- Presidencia: Marisol Pérez Tello
- Primera vicepresidencia: Raúl Molina
- Segunda vicepresidencia: Manuel Ato
Progresemos
- Presidencia: Paul Jaimes
- Primera vicepresidencia: Mónica Guillén
- Segunda vicepresidencia: Jorge Caloggero
Renovación Popular
- Presidencia: Rafael López Aliaga
- Primera vicepresidencia: Norma Yarrow
- Segunda vicepresidencia: Jhon Ramos
Salvemos al Perú
- Presidencia: Antonio Ortiz
- Primera vicepresidencia: Jaime Freundt
- Segunda vicepresidencia: Giovanna Demurtas
Un Camino Diferente
- Presidencia: Rosario Fernández
- Primera vicepresidencia: Arturo Fernández
- Segunda vicepresidencia: Carlos Pinillos
Unidad Nacional
- Presidencia: Roberto Chiabra
- Primera vicepresidencia: Javier Bedoya
- Segunda vicepresidencia: Neldy Mendoza