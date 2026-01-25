Elecciones 2026: 36 fórmulas presidenciales fueron inscritas por el JEE tras superar periodo de tachas

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 formalizó la inscripción de 36 fórmulas presidenciales de las organizaciones políticas que participarán de las Elecciones Generales 2026, tras superar el periodo de tachas.

Superaron las tachas

Luego de superar finalmente algunos contratiempos como tachas y rechazos de inscripción, los partidos Primero la Gente, Avanza País, Renovación Popular y Perú Primero pudieron inscribir sus fórmulas presidenciales.

En cuanto a la primera organización, la plancha de Primero la Gente, liderada por Marisol Pérez Tello, fue rechazada por el JEE en un inicio por tener una solicitud de inscripción extemporánea. El partido acudió al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en donde apelaron la decisión argumentando fallas en el sistema para el procedimiento, lo que la institución aceptó y concedió 12 horas en los que reabrirían la plataforma para el trámite.

En cuanto a Avanza País, con una lista liderada por José Williams Zapata, fue declarada inadmisible en un inicio por ciertas observaciones en las hojas de vidas de los candidatos. Posteriormente afrontaron tachas que fueron declaradas infundadas y finalmente lograron ser inscritos.

En el caso de Renovación Popular enfrentó tachas que denunciaban que el partido habría usado una fórmula de elección distinta a la establecida en su estatuto. Tras acudir hasta el Pleno del JNE por la apelación de los tachantes, finalmente rechazaron el pedido y confirmaron su continuación en la carrera electoral.

En cuanto a Perú Primero, con una fórmula liderada por Mario Vizcarra, enfrentaron tachas que se resolvieron fundadas por el JEE debido a que el candidato tiene una sentencia por peculado de la que ya está rehabilitado. Tras acudir hasta el Pleno del JNE, se decidió inaplicar la norma que prohibía su participación y ordenar la inscripción del postulante a la presidencia.

Fórmulas presidenciales

Ahora Nación

Presidencia: Alfonso López Chau

Primera vicepresidencia: Luis Alberto Villanueva

Segunda vicepresidencia: Ruth Buendía

Alianza Electoral Venceremos

Presidencia: Ronald Atencio

Primera vicepresidencia: Elena Rivera

Segunda vicepresidencia: Alberto Quintanilla

Alianza para el Progreso

Presidencia: César Acuña

Primera vicepresidencia: Jessica Tumi

Segunda vicepresidencia: Alejandro Soto

Avanza País - Partido de Integración Social

Presidencia: José Williams

Primera vicepresidencia: Fernán Altuve-Febres Lores

Segunda vicepresidencia: Adriana Tudela Gutiérrez

Fe en el Perú

Presidencia: Álvaro Paz de la Barra

Primera vicepresidencia: Yessika Arteaga

Segunda vicepresidencia: Belén Palacios

Fuerza Popular

Presidencia: Keiko Fujimori

Primera vicepresidencia: Luis Galarreta

Segunda vicepresidencia: Miguel Torres

Fuerza y Libertad

Presidencia: Fiorella Molinelli

Primera vicepresidencia: Gilbert Violeta

Segunda vicepresidencia: María Pariona

Juntos por el Perú

Presidencia: Roberto Sánchez

Primera vicepresidencia: Analí Márquez

Segunda vicepresidencia: Brígida Curo

Libertad Popular

Presidencia: Rafael Belaunde

Primera vicepresidencia: Pedro Cateriano

Segunda vicepresidencia: Tania Porles

Partido Aprista Peruano

Presidencia: Enrique Valderrama

Primera vicepresidencia: María Inés Valdivia

Segunda vicepresidencia: Lucio Vásquez

Partido Cívico Obras

Presidencia: Ricardo Belmont

Primera vicepresidencia: Daniel Barragán

Segunda vicepresidencia: Dina Hancco

Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú

Presidencia: Napoleón Becerra

Primera vicepresidencia: Winston Clemente Huamán

Segunda vicepresidencia: Nélida Cuayla

Partido del Buen Gobierno

Presidencia: Jorge Nieto

Primera vicepresidencia: Susana Matute

Segunda vicepresidencia: Carlos Caballero

Partido Demócrata Unido Perú

Presidencia: Charlie Carrasco

Primera vicepresidencia: María Paredes

Segunda vicepresidencia: Wilbert Segovia

Partido Demócrata Verde

Presidencia: Alex González

Primera vicepresidencia: Maritza Sánchez

Segunda vicepresidencia: Feliz Murazzo

Partido Democrático Federal

Presidencia: Armando Massé

Primera vicepresidencia: Virgilio Acuña

Segunda vicepresidencia: Lydia Díaz

Partido Democrático Somos Perú

Presidencia: George Forsyth

Primera vicepresidencia: Johana Lozada

Segunda vicepresidencia: Herbe Olave

Partido Frente de la Esperanza 2021

Presidencia: Fernando Olivera

Primera vicepresidencia: Elizabeth León

Segunda vicepresidencia: Carlos Cuaresma

Partido Morado

Presidencia: Mesías Guevara

Primera vicepresidencia: Heber Cueva

Segunda vicepresidencia: Marisol Liñán

Partido País para Todos

Presidencia: Carlos Álvarez

Primera vicepresidencia: María Chambizea

Segunda vicepresidencia: Diego Guevara

Partido Patriótico del Perú

Presidencia: Herbert Caller

Primera vicepresidencia: Rossana Montes

Segunda vicepresidencia: Jorge Carcovich

Partido Político Cooperación Popular

Presidencia: Yonhy Lescano

Primera vicepresidencia: Carmela Salazar

Segunda vicepresidencia: Vanessa Lazo

Partido Político Integridad Democrática

Presidencia: Wolfgang Grozo

Primera vicepresidencia: Cecilia Azabache

Segunda vicepresidencia: Wellintong Prada

Partido Político Nacional Perú Libre

Presidencia: Vladimir Cerrón

Primera vicepresidencia: Flavio Cruz

Segunda vicepresidencia: Bertha Rojas

Partido Político Perú Acción

Presidencia: Francisco Diez Canseco

Primera vicepresidencia: Roberto Koster

Segunda vicepresidencia: Clara Quispe

Partido Político Perú Primero

Presidencia: Mario Vizcarra

Primera vicepresidencia: Carlos Illanes

Segunda vicepresidencia: Judith Mendoza

Partido Político PRIN

Presidencia: Walter Chirinos

Primera vicepresidencia: Julio Vega

Segunda vicepresidencia: Mayra Vargas

Partido SíCreo

Presidencia: Carlos Espá

Primera vicepresidencia: Alejandro Santamaría

Segunda vicepresidencia: Melitza Yanzich

Perú Moderno

Presidencia: Carlos Jaico

Primera vicepresidencia: Miguel Almenara

Segunda vicepresidencia: Liz Quispe

Podemos Perú

Presidencia: José Luna

Primera vicepresidencia: Cecilia García

Segunda vicepresidencia: Raúl Noblecilla

Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

Presidencia: Marisol Pérez Tello

Primera vicepresidencia: Raúl Molina

Segunda vicepresidencia: Manuel Ato

Progresemos

Presidencia: Paul Jaimes

Primera vicepresidencia: Mónica Guillén

Segunda vicepresidencia: Jorge Caloggero

Renovación Popular

Presidencia: Rafael López Aliaga

Primera vicepresidencia: Norma Yarrow

Segunda vicepresidencia: Jhon Ramos

Salvemos al Perú

Presidencia: Antonio Ortiz

Primera vicepresidencia: Jaime Freundt

Segunda vicepresidencia: Giovanna Demurtas

Un Camino Diferente

Presidencia: Rosario Fernández

Primera vicepresidencia: Arturo Fernández

Segunda vicepresidencia: Carlos Pinillos

Unidad Nacional