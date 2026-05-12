IRTP lanza concurso nacional en homenaje al primer año del papa León XIV

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto del primer año del papa León XIV, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, Conferencia episcopal y el arzobispado del país han lanzado un concurso nacional de composición musical en honor al sumo pontífice.

Como parte de la iniciativa, nombre del concurso se denomina "León de la Esperanza" y está dirigido a los músicos, el género musical es libre y pueden participar solistas, coros de todo el país.

¿Cuál es la finalidad de este concurso?

Según la información presentada en la página web, dicho concurso tiene como objetivo promover la creación de un fonograma original e inédito que represente el espíritu de fe, unidad y esperanza del pueblo peruano, en el marco de la conmemoración del primer año de pontificado del papa León XIV.

🇵🇪🎶 La iniciativa organizada por el IRTP, junto al Arzobispado y la Conferencia Episcopal Peruana, se realiza en el marco del primer año del pontificado del papa León XIV. 🙌https://t.co/oy11oIZW8O — Radio Nacional (@RadioNacionalFM) May 12, 2026

¿Cuándo comienzan las inscripciones?

La inscripción de la actividad comienza el próximo 15 de mayo y será válido hasta el 15 de junio. Asimismo, la final será el 14 de julio en el auditorio de los incas del Ministerio de Cultura.

La jefa institucional del IRTP, Cinthia Ramírez comentó que toda la información se puede encontrar en la página web del canal del estado, al igual que las bases que se necesitan cumplir para la inscripción.

"Visiten TV Perú, la página web, ahí van a encontrar un botón para descargar la información de las bases del reglamento y también posteriormente la ficha de inscripción" , señaló la jefa de la institución.

Uno de los jurados del concurso será Bartola, y según lo comentado por la artista esta es una buena iniciativa para los músicos, pero hace énfasis que las canciones no sean hechas con IA.

"Nosotros estamos prestos a poner lo mejor de nosotros porque va a llenar muchísimas canciones del interior del país y de la gran Lima, si hay gente en el extranjero peruano que igual tiene la misma fe, manden sus canciones ahí están las bases, no se preocupen, lenguas originarias por favor ustedes están incluidos", comentó la artista.

Requisitos para el concurso

La inscripción al concurso es gratuita. Puede hacerse de forma presencial o vía virtual ingresando a la página web. Una vez, dentro del espacio se debe llenar ficha personal del autor/es. Los pasos a seguir son muy sencillos.