Influencer india muere tras dos meses luchando contra graves quemaduras por brutal ataque: estaba embarazada

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La influencer india Manjeet Kaur murió a los 28 años después de permanecer casi dos meses hospitalizada por las graves quemaduras que sufrió durante un presunto ataque en Punjab, India. La joven enfrentó una recuperación complicada y, aunque llegó a recuperar la conciencia, su estado de salud volvió a deteriorarse. Tras su muerte, la autopsia reveló además que tenía aproximadamente siete semanas de embarazo.

¿Qué pasó con la influencer?

Kaur fue atacada la noche del 3 de julio, luego de acudir a un establecimiento del Sector 34 de Chandigarh tras ser citada por dos conocidos. De acuerdo con la denuncia presentada por su madre, ambos sospechosos la habrían obligado a subir a un automóvil para trasladarla hasta una zona boscosa cercana a Morinda, donde posteriormente habría sido golpeada y atada a un árbol.

Según la versión de la familia, la joven fue incendiada mientras permanecía atada. Una persona cercana llegó al lugar cuando todavía estaba rodeada por las llamas y logró apagar el fuego utilizando una cobija. Posteriormente, Manjeet fue trasladada a un hospital de Morinda para recibir atención debido a la gravedad de las lesiones que había sufrido durante el presunto ataque.

Sin embargo, su estado requería atención especializada, por lo que fue trasladada al Max Hospital de Mohali y posteriormente ingresó, el 9 de julio, al PGIMER de Chandigarh. Allí permaneció internada en un área destinada a pacientes con quemaduras. Durante varias semanas, su familia siguió de cerca su evolución mientras enfrentaba las consecuencias de las graves lesiones.

El 5 de agosto, aproximadamente un mes después del ataque, Manjeet recuperó la conciencia. Esta mejoría generó expectativas entre sus familiares, quienes esperaban que pudiera continuar con su recuperación. No obstante, su estado volvió a empeorar durante las siguientes semanas y, finalmente, murió el 26 de agosto mientras continuaba recibiendo atención médica en el hospital de Chandigarh.

Influencer estaba embarazada

Después de su fallecimiento, la autopsia reveló un detalle que hasta entonces no había sido conocido públicamente: Manjeet tenía alrededor de siete semanas de embarazo. La joven también era madre de un niño de siete años y estaba divorciada. Este nuevo dato añadió una dimensión aún más dolorosa a un caso que ya había causado preocupación por la violencia sufrida.

Mientras tanto, la Policía de Chandigarh inició una investigación por secuestro y asesinato. Los principales sospechosos fueron identificados como Shubhi y Pinda, conocidos de la víctima. Las autoridades también buscan determinar si otras personas participaron en el ataque y cuál habría sido el motivo detrás de la agresión.

El caso, además, mantiene una versión que deberá ser esclarecida durante las investigaciones. El hospital señaló que Manjeet ingresó con quemaduras en entre el 40 % y 45 % de su cuerpo relacionadas con una fuga de gas, mientras que su familia sostiene que las lesiones fueron provocadas deliberadamente durante el ataque. La investigación deberá determinar qué ocurrió realmente.