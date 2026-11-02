España: futbolista se salva de un paro cardíaco tras un rodillazo al pecho en pleno partido

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Los instantes finales de un partido siempre suelen estar marcados por la tensión de voltear o mantener el marcador, pero lo ocurrido en el enfrentamiento entre el CD Tenerife y el FC Andorra, correspondiente a la Segunda División española, escaló rápidamente hacia una situación de máxima gravedad.

El encuentro, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, transitaba ya por el minuto 98 de un tiempo añadido vibrante y con el marcador igualado 2 a 2. En un rápido contrataque del equipo local, Jesús de Miguel superó en velocidad a los defensas rivales para ir a disputar un balón aéreo fuera del área.

El guardameta visitante, Jesús Owono, salió a toda velocidad para anticiparse, pero impactó de lleno con la rodilla en el pecho del delantero. El golpe seco dejó al atacante desplomado e inconsciente sobre el césped de forma inmediata.

Desesperación, tarjeta roja y reanimación en el campo

La escena paralizó a los protagonistas y a las tribunas. Al percatarse de la gravedad del estado de De Miguel, los futbolistas de ambos equipos comenzaron a pedir con desesperación la intervención del cuerpo médico, mientras el árbitro principal expulsaba al arquero rival.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀



🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto



🏟️ Tenerife - Andorra pic.twitter.com/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Durante más de cinco minutos que se vivieron en absoluto silencio, los profesionales sanitarios aplicaron intensas maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre el terreno de juego. Gracias a esta oportuna intervención, el deportista logró recuperar el pulso y la respiración antes de ser retirado en camilla bajo una emotiva ovación de los asistentes.

Parte médico oficial y muestras de solidaridad

el deportista fue trasladado desde el estadio rumbo al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria con soporte vital y horas después del dramático suceso, el CD Tenerife emitió un comunicado oficial para tranquilizar a la afición sobre la evolución del delantero, señalando que durante su ingreso a UCI, este se encontraba estable.

El episodio generó una ola de solidaridad en el fútbol español. Diversas instituciones, como el FC Andorra, el Real Madrid y el Rayo Vallecano, expresaron sus mensajes de apoyo y deseos de una pronta recuperación para el atacante, mientras el Comité de Competición de la Liga Hypermotion deberá definir el futuro de los minutos restantes del encuentro suspendido.

La rápida y efectiva actuación de los servicios médicos en el campo evitó una tragedia en el fútbol español, subrayando la importancia de los protocolos de reanimación cardiopulmonar en los recintos deportivos, mientras la comunidad futbolística se mantiene unida a la espera de la evolución favorable de Jesús de Miguel.