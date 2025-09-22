RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Por delito de discriminación

Mincul presenta denuncia contra mujer que lanzó insultos racistas a pasajeros del Metropolitano

El Ministerio de Cultura denunció en la Fiscalía a la mujer que emitió comentarios racistas contra otros usuarios de un bus del Metropolitano. Además, pide sancionar el acto de discriminación étnico-racial.

Mincul denuncia a mujer por expresiones racistas
Mincul denuncia a mujer por expresiones racistas Fuente: Composición Exitosa

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/09/2025

Síguenos en Google News Google News

El Ministerio de Cultura (Mincul) presentó una denuncia formal contra la ciudadana Alejandra Argumedo por emitir expresiones racistas contra usuarios de un bus del Metropolitano y condenó el hecho ocurrido durante la tarde de este lunes 22 de setiembre.

Mincul denuncia a mujer 

Tras la reciente difusión de un video en redes sociales donde se observa a una mujer emitir expresiones racistas, en contra de pasajeros de un bus del Metropolitano, el Ministerio de Cultura se pronunció sobre este acto discriminatorio.

En un reciente comunicado publicado en la plataforma del gobierno, el Mincul condenó el acto de racismo e indicó que por la gravedad del caso se ha presentado una denuncia formal en la Fiscalía de la Nación en contra de Carmen Alejandra Argumedo Alegre. 

"El Ministerio de Cultura condena tajantemente el acto de racismo protagonizado por la ciudadana Carmen Alejandra Argumedo Alegre, ocurrido el 22 de septiembre de 2025 en un bus del Metropolitano. Ante la gravedad de lo ocurrido, la Procuraduría del sector ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía de la Nación, en el marco del artículo n.º 323 del Código Penal, que sanciona los actos de discriminación".

Ministerio eleva denuncia a la Fiscalía contra mujer que emitió expresiones racistas
Ministerio eleva denuncia a la Fiscalía contra mujer que emitió expresiones racistas

Tomás Gálvez podría apartar a Domingo Pérez de la Fiscalía solo si tiene sustento, afirma Martín Salas
Lee también

Tomás Gálvez podría apartar a Domingo Pérez de la Fiscalía solo si tiene sustento, afirma Martín Salas

La denuncia ha sido dirigida a la Secretaría General de la Fiscalía en donde ha incluido las expresiones racistas propinados por Argumedo Alegre en el bus de transporte público. 

Como se recuerda, el video que generó el rechazo por parte de los cibernautas, se escucha a la joven emitir comentarios racistas refiriéndose a otros pasajeros como vicuñas, entre otros tipos de calificativos que intentaban minimizar a parte de los usuarios del bus. 

 

Defensoría del Pueblo rechaza expresiones de racismo por parte de ciudadana en bus del Metropolitano
Lee también

Defensoría del Pueblo rechaza expresiones de racismo por parte de ciudadana en bus del Metropolitano

Noticia en desarrollo...

Temas relacionados acto discriminatorio Bus Metropolitano MINCUL racismo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA