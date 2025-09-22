Villa El Salvador: Atacan a balazos buses de la empresa Vipusa y chofer queda en estado crítico

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

La inseguridad en Villa El Salvador volvió a encender las alarmas la noche de este lunes tras registrarse un violento ataque contra un bus de transporte público de la empresa Vipusa.

El conductor, identificado como Leandro Ramos Berástegui, de 37 años, recibió cuatro impactos de bala —dos en el hombro y dos en la parte posterior del cuerpo— cuando se encontraba en la avenida Mateo Pumacagua, a la altura del paradero Lubricante, muy cerca del parque zonal Huayna Cápac.

El hombre fue trasladado de inmediato por sus compañeros y vecinos al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, debido a que, según denunciaron, las unidades de Serenazgo y la Policía llegaron al lugar casi una hora después del atentado.

En ese lapso, la víctima tuvo que ser evacuada en un vehículo particular porque no apareció ninguna ambulancia. El estado del conductor fue reportado como crítico y reservado.

Segundo ataque contra bus de la misma empresa

Minutos después del primer ataque, se reportó otro incidente en la misma jurisdicción. A tan solo tres o cuatro cuadras del lugar inicial, un segundo bus de Vipusa también fue atacado a balazos por desconocidos. Testigos señalaron que los agresores se habrían hecho pasar por pasajeros para perpetrar el atentado.

Las imágenes de la escena mostraron vidrios rotos y daños en la unidad, que posteriormente fue trasladada a la comisaría correspondiente para las diligencias.

La Policía indicó de manera preliminar que ambos hechos estarían vinculados a posibles amenazas de extorsión contra la empresa de transportes, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente.

Ciudadanía exige mayor seguridad

El violento episodio dejó en evidencia nuevamente las fallas en la respuesta de las autoridades. Testigos denunciaron que el Serenazgo llegó al lugar recién a los 25 minutos y la Policía a los 53 minutos, lo que generó indignación entre los presentes.

La comunidad de Villa El Salvador exige una mayor presencia policial y medidas de seguridad efectivas, debido a que este tipo de ataques contra transportistas se repite con frecuencia en varios distritos de Lima.

Para los trabajadores del transporte público, el temor es constante, pues los atentados suelen estar relacionados con bandas criminales dedicadas a la extorsión.

Con dos buses baleados y un conductor luchando por su vida, los hechos ocurridos en Villa El Salvador reflejan la crítica situación de inseguridad ciudadana que afecta a la capital y ponen nuevamente en debate la necesidad de reforzar la lucha contra el crimen organizado.