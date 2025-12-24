¿Incursionará en pódcast? Ricardo Gareca SORPRENDE al aparecer en Barranco entrevistando a Jefferson Farfán

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ricardo Gareca se convertiría en el nuevo inquilino del mundo del streaming peruano. Tras su salida de la selección de Chile y con su futuro deportivo aún en incertidumbre, el estratega mundialista con la Blanquirroja formará parte de un proyecto de entrevistas en el que será la imagen y su primer invitado es Jefferson Farfán.

¿Ricardo Gareca incursionará en el mundo del pódcast?

Si bien el argentino dejó de ser técnico de la selección peruana en el 2022, su vínculo con el país perdura en el tiempo debido a que en posteriores ocasiones ha sido captado retornando a Lima por compromisos con eventos y por temas de negocios.

De acuerdo a las imágenes de una serie de videos que vienen circulando en las redes sociales, se observa al estratega de 67 años apareciendo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y se juega al misterio con la pregunta: ¿Vuelve Gareca? Como era de suponerse su presencia causó revuelo en el terminal aéreo en donde se tomó fotos con sus fanáticos.

Además, en otro audiovisual el 'Tigre' sorprendió al aparecer recorriendo las calles del distrito de Barranco junto al exfutbolista Jefferson Farfán.

Tras ello, Gareca y la 'Foquita' ingresan a una especie de cabina transparente en el que en su interior había una mesa con micrófonos y unas sillas, todo ello haría indicar que el entrenador mostrará una faceta distinta alejada de las canchas de fútbol para dar pie a lo que sería un programa de pódcast que formará parte del canal de YouTube 'La Sustancia'.

El nuevo rostro de un programa digital

Más allá de que la presencia del gestor de la clasificación de la selección peruana al Mundial 2018, lo que asombra es que vaya a formar parte de un proyecto digital porque sería la primera vez y causaría expectación.

Al respecto, el portal Mercado Negro sostuvo un diálogo con Luciana Olivares, CEO de Boost Band Acelerator, agencia que se ha encargado del lanzamiento y la búsqueda del nombre de este nuevo espacio.

Sostuvo que el nombre 'La Sustancia' posee como propuesta de valor "traer contenido que sume" y marcar una diferencia en comparación a otras propuestas digitales.

Asimismo, reveló que el DT argentino será el conductor del programa que se titulará 'La Sustancia de Gareca', el cual se estrenará en enero de 2026 y confirmó como primer entrevistado a 'el 10 de la calle'.

En un escenario nuevo,Ricardo Gareca incursionará en el mundo del streaming con su propio programa de entrevistas en el que tendrá como primer invitado al exfutbolista Jefferson Farfán.