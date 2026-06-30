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Minedu anuncia CRONOGRAMA de vacaciones escolares de invierno 2026: Conoce aquí todos los detalles

Frente al desarrollo del año escolar, el Minedu ha publicado el cronograma de vacaciones de este año. Conoce todas las fechas de descanso hasta el cierre del 2026.

Calendario escolar de 2026 presenta cambios en vacaciones
Calendario escolar de 2026 presenta cambios en vacaciones (Difusión)

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/06/2026

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El Ministerio de Educación (Minedu) ha anunciado una serie de cambios en el calendario escolar de este año por medio de un documento de la entidad magisterial en la que se visualiza las modificaciones durante los periodos pedagógicos. Dichos cambios se aplican para las instituciones educativas públicas a nivel de todo el territorio nacional.

Minedu publica cronograma de vacaciones

Según la información establecida por el Ministerio de Educación (Minedu), las vacaciones escolares a nivel nacional de julio a agosto serán en la siguiente fecha: del lunes 27 de julio al viernes 7 de agosto del presente año. 

En ese sentido, si bien este descanso es temporal, también es conocido como vacaciones por las festividades de julio que corresponden a la Independencia del Perú. No obstante, este periodo forma parte del tercer bloque de semanas de gestión pedagógica, medida exclusiva para el personal docente y administrativo de los colegios públicos.

BloquesDuración de la actividadFechas
Primer bloque de semanas de gestión02 semanasDel 2 al 13 de marzo
Primer bloque de semanas lectivas09 semanasDel 16 de marzo al 15 de mayo
Segundo bloque de semanas de gestión01 semanaDel 18 al 22 de mayo
Segundo bloque de semanas lectivas09 semanasDel 25 de mayo al 24 de julio
Tercer bloque de semanas de gestión02 semanasDel 27 de julio al 07 de agosto
Tercer bloque de semanas lectivas09 semanasDel 10 de agosto al 09 de octubre
Cuarto bloque de semanas de gestión01 semanaDel 12 al 16 de octubre
Cuarto bloque de semanas lectivas09 semanasDel 19 de octubre al 18 de diciembre
Quinto bloque de semanas de gestión02 semanasDel 21 al 31 de diciembre

¿Vacaciones escolares de octubre de este año siguen vigentes?

De acuerdo con lo establecido en el cronograma del calendario escolar del Minedu, hay un total de cinco semanas relacionadas al bloque de gestión docente. En ese sentido, la primera se llevó a cabo en marzo (del 2 al 13), la segunda en mayo (del 18 al 22) y la tercera se realizará en julio y agosto (del 27 al 7 de agosto); por lo que quedan un total de dos semanas pendientes durante octubre y diciembre. Las fechas aproximadas son las siguientes:

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  • Cuarto bloque de gestión: del 12 al 16 de octubre.
  • Quinto bloque de gestión: del 21 al 31 de diciembre.

Finalmente, con esta información, los padres de familia pueden tener en cuenta el desarrollo de las actividades escolares y tomar precauciones ante cualquier eventualidad que requiera ser programada.

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