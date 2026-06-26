Tragedia en colegio: Adolescente fallece tras ingerir una pastilla antigripal en el tópico escolar

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una adolescente de 13 años falleció luego de ingerir una pastilla antigripal en el tópico de su colegio, dado que presentaba malestares como un intenso dolor de cabeza. La muerte de la menor de edad ya se encuentra en materia de investigación para determinar las causas que determinaron el hecho.

Adolescente fallece luego de tomar una pastilla antigripal

En el colegio Felipe Huamán Poma de Ayala, ubicado en Lurigancho, Chosica, ocurrió un terrible suceso que, marcó el fallecimiento de una menor de 13 años que, mientras participaba en una actividad deportiva en su institución sufrió una descompensación por haber ingerido una pastilla antigripal que tenía la finalidad de aliviar un potente dolor de cabeza antes de quedar inconsciente.

Familiares de la menor narraron su versión de los hechos

Según la versión de los allegados de la menor, la adolescente estaba participando de un partido de fútbol cuando empezó a tener un malestar intenso en la cabeza. Dada esta situación, la víctima fue llevada al tópico de la institución educativa donde, de acuerdo a la declaración de su tía, le dieron una pastilla para calmar el malestar y, poco después, se quedó dormida.

Además, tras recopilar información de los compañeros de la adolescente, estos señalaron que la escolar había estado llorando y manifestaba malestar antes de recibir atención en el tópico. Posteriormente, la persona responsable de la menor se comunicó con la madre para informarle sobre lo ocurrido. Cuando la madre llegó al colegio pasados aproximadamente veinte minutos, encontró a su hija inconsciente.

Frente a esta situción, la adolescente fue llevada al Hospital José Agurto Tello, donde recibió atención de urgencia antes de ser derivada al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Sin embargo, luego que los especialistas en la salud intentaran estabilizarla, no se logró el objetivo y se dio por reportado su fallecimiento.

Hasta el momento no se saben las causas de muerte de la menor de edad. Por esta razón, las autoridades correspondientes se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para darle una respuesta certera a la familia que está afectada por la repentina noticia.

Donación de órganos de la menor

Pese a la pérdida que se encuentra experimentando la familia, tomaron la decisión de donar los órganos de la menor para darle esperanza de vida a pacientes que están en lista de espera por un trasplante. Dicho gesto ha sido destacado por el personal médico que atendió la labor.