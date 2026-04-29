Defensoría exige al Minedu que atienda deficiencias en colegios del país en el inicio del año escolar 2026

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que el sector educación es uno de los sectores con mayores carencias del país. Sobre los primeros meses de todos los años, se reporta centros educativos en total abandono, aulas sin el material necesario para albergar a los alumnos y otras deficiencias que afectan directamente a la población escolar.

Defensoría exige acciones inmediatas del Minedu

Ahora, esta situación vuelve a queda evidenciada luego que la Defensoría del Pueblo emita un pronunciamiento oficial tras haber visitado un importante número de instituciones educativas en el país.

El resultado la supervisión es realmente preocupante ya que evidenciaron una serie de deficiencias que siguen sin ser atendidas por el Ejecutivo. Por ejemplo, de los 550 colegios visitados, en 185 las direcciones no recibieron los recursos para ejecutar el mantenimiento de su infraestructura.

Además, 246 instituciones vienen dictando clases desde el inicio del años escolar sin los recursos necesarios para una educación de calidad. Incluso, 9 de estas instituciones señalaron no haber recibido ni una dotación de este material por parte del Ministerio de Educación.

Defensoría exige al Minedu atender deficiencias en colegios.

Por ello, la Defensoría del Pueblo exigió al Minedu que se atienda de manera inmediata esta serie de irregularidades. Eso sí, la entidad pidió prioridad en las regiones afectadas por las lluvias, huaicos y otros embates de la naturaleza.

"Ante la gravedad de los hechos, la Defensoría del Pueblo solicita con carácter de urgencia al Minedu la reposición inmediata de la dotación faltante en los colegios afectados y la agilización del transporte hacia las UGEL, priorizando a las regiones en estado de emergencia por lluvias y huaicos. Asimismo, requiere al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) focalizar su fiscalización técnica en las instalaciones sanitarias y eléctricas", indicaron.

Falta de maestros en las escuelas

Otra cifra que generó alarma es la ausencia de personal en las instituciones educativas. Esto quiere decir que hay escuelas que no cuentan con la cantidad de profesores adecuados para sacar adelante el año escolar.

"Finalmente, la Defensoría demanda a las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y a las UGEL aplicar las medidas administrativas y disciplinarias correspondientes ante las ausencias docentes injustificadas. El Estado debe garantizar locales seguros, materiales completos y docentes en aula en cada escuela del país", añadieron

De esta manera, la Defensoría del Pueblo exigió al Minedu atender las decenas de deficiencias que existen en los colegios públicos del país luego de haber visitado más de 500 escuelas en todo el territorio.