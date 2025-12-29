SUTEP realizará huelga nacional para marzo de 2026 si el Congreso no aprueba el aumento de pensiones

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 29 de diciembre, miembros del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) realizaron un plantón en los exteriores del Congreso de la República para exigir la aprobación por insistencia de la ley que aumenta las pensiones de los maestros jubilados.

Durante la protesta, los docentes reclamaron que el Legislativo no atiende sus demandas y que la situación de miles de maestros retirados sigue siendo precaria comparada a la de los funcionarios público.

Testimonios de los jubilados

Uno de los profesores jubilados que participa de estas marchas, Félix Soto, declaró para Exitosa que el Congreso "es insensible" y que no ha otorgado una pensión digna a quienes ya superan los 70 años, dejando en claro su indignación, en conjunto con la de otros maestros, ante la falta de respuesta por parte del Legislativo después de la aprobación del proyecto en primera votación.

Nos sentimos muy defraudados y creemos que el Congreso tiene que rendirle cuentas a los miles de maestros jubilados a nivel nacional", expresó.

Soto confirmó que el gremio está coordinando una huelga nacional para mediados de marzo, coincidiendo con las primeras semanas del inicio de año escolar.

"Queremos poder solventar nuestros alimentos y nuestras medicinas. El Congreso no nos ha dado una pensión digna que tanto necesitamos", añadió.

La autógrafa pendiente

El reclamo del SUTEP se centra en la autógrafa que busca elevar la pensión de los maestros jubilados de S/800 a S/3.300,60, equivalente a la primera escala magisterial. Cabe recordar que esta medida ya fue aprobada en primera votación en el Pleno del Congreso, pero aún falta la segunda y definitiva, que enviaría la norma al presidente José Jerí para su promulgación.

El dictamen beneficiaría a los maestros jubilados y cesantes de la educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva, comprendidos en los decretos leyes 19990 y 20530, así como a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones.

José Jerí, como presidente del Congreso, Firma la autógrafa pendiente de segunda votación.

Consultado sobre la posición de Jerí, Félix Soto recordó que cuando era presidente del Congreso firmó la autógrafa en primera votación, añadiendo que el gremio espera que siga en la misma línea por si el proyecto llega a sus manos siendo ahora Jefe de Estado.

"Le pedimos ahora que lo que ha firmado no lo borre con la mano. Creemos que debe ponerse de buenos oficios para que esta ley se promulgue de una vez por todas", concluyó.

El anuncio de una posible huelga nacional en marzo refleja la tensión creciente entre el magisterio y el Congreso. Mientras el SUTEP insiste en que la pensión digna es un derecho, la autógrafa pendiente se convierte en el eje de la disputa política y social que podría marcar el inicio del año escolar 2026.