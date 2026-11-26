26/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Dirección Regional de Educación (DRE) Piura recordó, en el marco de la intensas lluvias que vienen azotando a la región que, este viernes 27 de noviembre culminan las clases de la educación básica, conforme a la a la Directiva N.° 017-2026.

A través de un comunicado emitido la noche del jueves 26 de noviembre, la entidad sostuvo que se deberá evaluar y, de ser necesario, reprogramar las actividades de clausura del Año Escolar 2026. En ese sentido, instó a que las medidas se comuniquen oportunamente a la UGEL, según corresponda, y a sus respectivas comunidades educativas.

Instituciones de educación superior deberán considerar la implementación de clases remotas

Con referente a la instituciones educativas, CETPRO, institutos tecnológicos y pedagógicos, la Dirección Regional de Educación (DRE) Piura hizo un llamado a sus autoridades para que evalúen las condiciones de seguridad que puedan determinar la continuidad del servicio educativo presencial.

No obstante, de no existir las condiciones necesarias, deberán optar por implementar las clases a distancia, con la finalidad de proteger la vida y la integridad de los alumnos, padres de familia, docentes y personal administrativo.

"Exhortamos a tomar las medidas de prevención necesarias para evitar situaciones que podamos lamentar", menciona el comunicado de la DRE Piura.

Como se recueda, las lluvias extremas ( alerta roja ) se han registrado con mayor intensidad en las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, Sullana y Talara.

Cabe señalar que, según el último aviso meteorológico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la alerta para precipitaciones de moderada a extrema intensidad en la sierra y la costa norte del país se mantendrá hasta el domingo 29 de noviembre.

Jefe del Indeci anuncia que en las próximas horas viajará a Piura con los ministros

Ante las intensas lluvias y la acumulación de agua en cuencas ciegas, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), anunció que este viernes 27 de noviembre viajará a Piura, junto a algunos ministros, para atender la emergencia en la región.

"El Ejército ya debe estar ahí, tiene áreas asignadas, hablé con el director y me mandó tomas que se encuentran en sus lugares. Yo quería viajar ahora, lamentablemente no hay avión, pero mañana, a las 5:30 a. m. estamos yendo con ministros del sector para tomar acciones inmediatas y a las 9:00 a. m. va a haber una plataforma con todas las autoridades regionales", mencionó a Exitosa.

Asimismo, manifestó que en el norte, por vivienda se tiene que hacer un plan familiar de emergencia para saber dónde evacuar y por comunidad debe haber un plan comunitario. Acotó que, en el caso de caseríos, se deben activar albergues, como el que tienen en Algarrobos.

La situación continúa crítica en Piura, región que nuevamente sufre los embates de la naturaleza en pleno inicio del fenómeno El Niño.